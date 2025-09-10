HABER

CHP'nin Kadıköy mitingi öncesi tartışma yaratacak pankart! Kılıçdaroğlu'nun avukatlarından jet yanıt

CHP bu akşam Kadıköy'de miting düzenleyecek. "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde tartışma yaratacak bir pankart asıldı. Söğütlüçeşme üst geçidine asılan "Halkın partisini hırsızlar değil halk partililer yönetecek. Milletin son umudu Kemal Kılıçdaroğlu” pankartı sonrası Kılıçdaroğlu'nun avukatlarından ilk açıklama geldi. İşte detaylar!

CHP'nin bugün gerçekleştirilecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi öncesi alana yakın bir noktaya dikkat çeken bir pankart asıldı. Konuya ilişkin Kılıçdaroğlu'nun avukatlarından jet bir açıklama geldi.

"MİLLETİN UMUDU KILIÇDAROĞLU"

Kadıköy’deki Söğütlüçeşme üst geçidinde yer alan pankartta, "Halkın partisini hırsızlar değil halk partililer yönetecek. Milletin son umudu Kemal Kılıçdaroğlu” ifadeleri yer aldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, pankartın kendileriyle ilgisi olmadığını belirterek, "Bunu kimin yaptığını bilmiyoruz" dedi.

Pankart ile ilgili Kısa Dalga’ya konuşan Avukat Çelik, şunları kaydetti:

"Bunu kimin yaptığını bilmiyoruz. Asla Kemal Bey’le veya bizimle bir ilgisi yok. Böyle bir şeyin olduğunu bilsem direk müdahale ederiz. Kesinlikle ilgimiz yok.”

KILIÇDAROĞLU

Kılıçdaroğlu en son sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ise binlerce yorum gelmişti.

İşte o mesaj!

Kaynak: Sözcü

