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CHP'nin mitinginde gözaltına alındılar! TİP duyurdu: "Parti Meclisi Üyemiz Arzum Yalçın da aralarında"

Türkiye İşçi Partisi (TİP), CHP'nin çarşamba günü İstanbul'da düzenlediği mitingde atılan sloganlar gerekçe gösterilerek çok sayıda üye ve yöneticisinin gözaltına alındığını duyurdu.

CHP'nin mitinginde gözaltına alındılar! TİP duyurdu: "Parti Meclisi Üyemiz Arzum Yalçın da aralarında"

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" başlığıyla mitingler düzenlemeye devam ediyor. Son miting çarşamba günü İstanbul'un Bakırköy ilçesinde düzenlendi.

TİP'ten yapılan açıklamaya göre bu mitingde çok sayıda TİP üyesi ve yöneticisi bu mitingde gözaltına alındı.

"PARTİ MECLİSİ ÜYEMİZ ARZUM YALÇIN DA ARALARINDA"

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aralarında Parti Meclisi Üyemiz Arzum Yalçın’ın da bulunduğu çok sayıda parti üye ve yöneticimiz, Çarşamba günü Bakırköy’deki mitingte atılan sloganlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. İstanbul İl Örgütümüz ve parti avukatlarımız süreci takip etmektedir.

Halk iradesine darbe yapmaya kalkanlar, muhalefeti cezalandırmak için suç uyduruyor. Baskılara teslim olmayacağız, yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın!"

CHP nin mitinginde gözaltına alındılar! TİP duyurdu: "Parti Meclisi Üyemiz Arzum Yalçın da aralarında" 1
Arzum YalçınBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı TİP Türkiye İşçi Partisi
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