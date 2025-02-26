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  4. CHP'nin ön seçim pusulası hazırlandı! Çok konuşulan 'Mansur Yavaş aday olacak mı?' sorusuna net yanıt...

CHP'nin ön seçim pusulası hazırlandı! Çok konuşulan 'Mansur Yavaş aday olacak mı?' sorusuna net yanıt...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.02.2025 16:54
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği 23 Mart’taki ön seçimde Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yer alacak. 116 milletvekilinin imzasıyla adaylığı resmileşen İmamoğlu’nun seçim pusulasında “Cumhurbaşkanı Aday Adayı Ekrem İmamoğlu” ifadesi bulunuyor. Seçimlere, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise seçime katılmayacağını açıkladı. Ön seçimde, partililer yaklaşık 4 bin sandıkta oy kullanacak. CHP üyelik kampanyası ise 28 Şubat’a kadar devam edecek.

CHP'nin ön seçim pusulası hazırlandı! Çok konuşulan 'Mansur Yavaş aday olacak mı?' sorusuna net yanıt...

HALK TV'nin haberine göre, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ve 23 Mart’ta yapılacak ön seçime katılmak amacıyla başvuruda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim pusulası hazırlandı. Seçim pusulasında, “Cumhurbaşkanı Aday Adayı Ekrem İmamoğlu” ifadesi yer aldı.

TEK ADAY İMAMOĞLU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 23 Mart tarihinde yapılacağını açıkladığı ön seçim için116 milletvekilinin imza verdiği İmamoğlu tek aday olarak yer alırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçime dahil olmayacağını açıklamıştı. Eski CHP’li vekil Dursun Çiçek ise, adaylık için yeterli imzayı bulamadı.

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İmamoğlu, yaptığı başvurunun ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım" ifadelerini kaydetmişti.

“23 MART, YAKLAŞIK 4 BİN SANDIKTA OY VERME GÜNÜ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP'nin ön seçim takvimi ve yönergesini açıklarken "21 Şubat Cuma, Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvurularının ve seçim kurullarının tamamlanmasının son günü. 22 Şubat Cumartesi, Merkez Yönetim Kurulumuzca Cumhurbaşkanlığı aday adaylarının ilan edilmesi ve aday adaylarının oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi amacıyla kura çekilmesi, 24 Şubat Pazartesi ön seçimde kullanılacak oy pusulaların basımına başlanması, 28 Şubat Cuma ön seçimde oy kullanabilecek üye başvurularının son günü, 3 Mart Pazartesi oy kullanabilecek üyelere ilişkin seçmen listelerinin basımına başlanması, 23 Mart Pazar Türkiye’de yaklaşık 4 bin sandıkta oy verme günü olarak planlanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

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ÜYELİK KAMPANYASI 28 ŞUBAT’A KADAR SÜRECEK

Cumhurbaşkanı adayı, CHP üyeleri tarafından belirlenecek ve üyelik kampanyası 28 Şubat Cuma günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Gül Çiftçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “28 Şubat Cuma günü saat 17.00'a kadar partimize, baba ocağına gelen tüm yurttaşlarımızın 23 Mart günü yapılacak örgüt denetiminde ön seçime katılacağını ve oy verebileceğini tekrar hatırlatmak isterim. Genel Başkanımızın çağrı yaptığı günden yani 28 Ocak’tan itibaren üyelik kampanyamızda 40 katlık bir artış olduğunu daha önce sizlerle paylaşmıştık.” ifadelerini kullanmıştı.

BİR SANDIKTA OY KULLANACAK ÜYE SAYISI 600

Oy kullanma sürecinde, Genel Sekreterlik mührünü taşıyan oy pusulaları ve oy zarfları ile seçim için gerekli diğer araç ve gereçlerin CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanarak ilçelere gönderileceği bilinirken bir sandıkta oy kullanacak üye sayısının 600 olduğu belirlendi.

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Sandık sayısı ve oy verme yerleri CHP İlçe Başkanlıkları tarafından belirlenerek Genel Merkeze bildirilecek ardından merkez kurul tarafından bu bilgiler ilan edilecek. Sandık kurulları ise, bir başkan ve bir üyesi ilçe başkanları, kalan bir üyesi ise aday adaylarının bildirdiği isimler arasından ad çekme yöntemiyle tespit edilecek üç kişiden oluşacak. Oylar, resmi kimlik belgeleri ile gizli kullanılacak, sayım ve döküm açık olarak yapılacak, sandık sonuç tutanakları ağzı plastik kelepçeyle kilitlenen oy torbaları ilçe başkanlıklarına gönderilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu seçim oy pusulası
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