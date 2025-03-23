CHP'nin ön seçiminde ne kadar oy kullanıldı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel rakamı açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na destek gösterileri kapsamında Saraçhane'de konuşuyor. CHP'nin bugün yapılan ön seçimindeki oy sayısı açıklandı. Özgür Özel 1 milyon 653 bin üyelerinin katılım yaptıklarını ifade ederek oy sayısının "14 milyon 850 binin üzerinde..." dedi.

Özel'in açıklamasından satır başları:

Milli iradenin ve İstanbul'un kalbi Saraçhane'deyiz. Siyasi hayatımda ilk kez iki gece üst üste aynı yerde ama hiç uyumadan konuşma yapmak gibi bir deneyimi sizinle paylaşıyorum. Siz burada bir tarih yazıyorsunuz. 5 gece üst üste 1 milyonu bulan rakamlarla toplanmak inançla, kararlılıkla, bu tek adam rejimine isyanla buraya geliyorsunuz. İyi ki varsınız.

Bugün aslında hüznün günü. Ekrem kardeşimizi bizden alıp kopardılar, isyandayız. Ancak bu meydanda hüzün yok inanç var.

"YA BİZİ GÖRECEKSİN YA DİBİ GÖRECEKSİN"

Bu yayını vermeyen hangi televizyon kanal varsa onları kayda alıyoruz. Yandaş medyanın nereden beslendiği belli. Bu meydanı görmeyenin tüm mallarına boykot geliyor. O tatlı günler geride kaldı. Ya bizi göreceksin ya dibi göreceksin. Bunlara boyun eğmemeye, diz çöktürmeye hazır mıyız?

Ne sandınız? Siz Saraçhane'yi ne sandınız? Bugün ülkenin dört bir tarafında sandıklara sel gibi akan, Türkiye'nin bir kişiden ibaret olmadığını gösteren herkese selam olsun.

KULLANILAN OY SAYISINI AÇIKLADI

81 ilimiz 973 ilçemiz dünya siyaset tarihine altın harflerle kazınmıştır. Yandaş medyaya müjdelerim ki üyelerimizden katılım 1 milyon 653 bin dir. Bu rakam İmamoğlu'na yapılan darbe girişime en net cevaptır. Bu ancak parti içi rakam.

Henüz daha an itibarıyla 2 bin 651 sandık ben buraya çıkarken sayılmamışken toplam oy 13 milyon 211 bindir. Kullanılan oy 14 milyon 850 binin üzerinde...

ÖZDAĞ'IN MEKTUBU OKUNDU

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Sevgili polis kardeşlerim sizlere de sesleniyorum. Bu insanlar sizin de halkınız, sizin de çocuklarınız. Hepinizi kucaklıyorum..." Bu Ümit Özdağ'ın size mektubuydu.

"HERKESİN İÇİNDEKİ O HASSAS YERE DOKUNDU"

Dilek İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:

Biz büyük bir aileyiz ama ne diyoruz direne direne kazanacağız. Ekrem'i tutukladılar. Bu haksız hukuk kararın insan vicdanında neye karşılık geldiğinin farkında değiller, öğrenecekler. Ülkeyi yönetenler yaşadığımız bunca acıya rağmen sitemsiz kalmamızı bekliyorlar ama öyle olmayacak. Ekrem'e yapılanlar herkesin içindeki o hassas yere dokundu.

"ADAY OLSA DA OLMASA DA YENECEK"

Tutuklayarak Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulabileceklerini zannediyorlar. Ekrem İmamoğlu daha önce 4 defa yendi, 5. defa da yenecek. Aday olsa da olmasa da yenecek. Yenileceksiniz. Ekrem İmamoğlu'ndan hepinize sevgiler ve saygılar getirdim.