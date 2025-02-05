CHP'nin 'teğmenler' fonuna Celal Şengör'den destek! Bağışta bulunacak

Tuzla Piyade Okulu’ndaki Atatürk fotoğrafı ve Kara Harp Okulu mezuniyetinde kılıçlı yemin töreni nedeniyle TSK’dan ihraç edilen teğmenlerin tazminatlarının CHP milletvekillerinin maaşlarından ödenmesi Özel’in yaptığı oylama ile kabul edildi.

"ŞANLI ÜNİFORMALARINA KAVUŞTURACAĞIZ"

Konuyla ilgili olarak patisinin grup toplantısında konuşan Özel, "Beş teğmen ve üç komutan hepimizin onurudur ve gururudur. Onlar kendilerini hangi mevkide, makamda görmek istiyorlarsa bunu sağlamak boynumuzun borcudur. Onları misafir edeceğiz, iktidar değişiminden sonra mümkün olan en kısa süre neyse teğmenlerimizi hiçbir kayıpları olmadan dönem arkadaşlarından asla geri bırakmadan kayıplarını telafi edeceğiz ve şanlı üniformalarına kavuşturacağız" dedi.

CELAL ŞENGÖR, CHP'NİN 'TEĞMENLER' FONUNA BAĞIŞTA BULUNACAK

Konuyla ilgili olarak Celal Şengör'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Youtube'da yayın yapan Fatih Altaylı'ya konuşan Celal Şengör ihraç edilen teğmenlerin tazminatlarının ödenmesi için CHP’nin oluşturacağı fona bağışta bulunacak.