HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP Parti Meclisi belli olmaya başladı... 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı listeye girdi

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ında 1276 oyun 1171'ini alan Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. Öte yandan CHP Parti Meclisi de belli olmaya başladı. Gelen bilgilere göre şimdiye kadar; Mahmut Tanal, Bahadır Erdem, Salih Uzun ve Engin Özkoç Parti Meclisi'ne girdi. Öte yandan 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı olan Berkay Gezgin de CHP'nin Parti Meclisi'ne alındı. İşte detaylar...

CHP Parti Meclisi belli olmaya başladı... 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı listeye girdi
Melih Kadir Yılmaz

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ında Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın adaylıktan çekilmesi ve eski İstanbul milletvekili Berhan Şimşek'in de adaylık başvurusunu geç teslim etmesi üzerine Genel Başkanlık için tek aday Özgür Özel oldu. Parti Meclisi'ne (PM) kimlerin gireceği merak konusu olurken konuyla ilgili olarak bilgiler gelmeye başladı.

42

PM LİSTESİNE GİREN İSİMLER BELLİ OLMAYA BAŞLADI

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PM'ye Mahmut Tanal, Bahadır Erdem, Salih Uzun ve Engin Özkoç'un girdiğini söyledi.

373

'HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK' SLOGANININ MİMARI PM'YE GİRDİ

Öte yandan, Özel kurultay açılışında sürpriz bir kararla ''Herşey çok güzel olacak'' sloganının mimarı tutuklu Berkay Gezgin'nin CHP'nin PM listesine alındığını açıkladı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

''Herşey çok güzel olacak'' sloganının mimarı Berkay Gezgin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan 'boykot' tepkisi: "Milli ekonomiye zarar vermeyi hedefliyorsa meşru değil, yıkıcıdır"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan 'boykot' tepkisi: "Milli ekonomiye zarar vermeyi hedefliyorsa meşru değil, yıkıcıdır"
Narin son doğum gününü böyle kutlamış!Narin son doğum gününü böyle kutlamış!

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP parti meclis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
DEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan 'yeni örgütlenme' çıkışı!

DEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan 'yeni örgütlenme' çıkışı!

Takipçileriyle gerildi! Tepkiler sonrası 16 milyon takipçili hesabını kapatıp...

Takipçileriyle gerildi! Tepkiler sonrası 16 milyon takipçili hesabını kapatıp...

Bu tarihe dikkat! Benzin ve motorinde tabela değişecek…

Bu tarihe dikkat! Benzin ve motorinde tabela değişecek…

CHP kurultayında dikkat çeken anlar! Hepsi aynı anda telefonunu çıkarıp gösterdi... Özel yeniden Genel Başkan seçildi

CHP kurultayında dikkat çeken anlar! Hepsi aynı anda telefonunu çıkarıp gösterdi... Özel yeniden Genel Başkan seçildi

Özgür Özel'le konuşurken öfkelendi! Rakip olacaktı, isyan etti

Özgür Özel'le konuşurken öfkelendi! Rakip olacaktı, isyan etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.