CHP Parti Meclisi belli olmaya başladı... 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı listeye girdi

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ında Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın adaylıktan çekilmesi ve eski İstanbul milletvekili Berhan Şimşek'in de adaylık başvurusunu geç teslim etmesi üzerine Genel Başkanlık için tek aday Özgür Özel oldu. Parti Meclisi'ne (PM) kimlerin gireceği merak konusu olurken konuyla ilgili olarak bilgiler gelmeye başladı.

PM LİSTESİNE GİREN İSİMLER BELLİ OLMAYA BAŞLADI

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PM'ye Mahmut Tanal, Bahadır Erdem, Salih Uzun ve Engin Özkoç'un girdiğini söyledi.

'HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK' SLOGANININ MİMARI PM'YE GİRDİ

Öte yandan, Özel kurultay açılışında sürpriz bir kararla ''Herşey çok güzel olacak'' sloganının mimarı tutuklu Berkay Gezgin'nin CHP'nin PM listesine alındığını açıkladı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

''Herşey çok güzel olacak'' sloganının mimarı Berkay Gezgin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.