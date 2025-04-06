CHP Parti Meclisi belli olmaya başladı... 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı listeye girdi

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ında Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın adaylıktan çekilmesi ve eski İstanbul milletvekili Berhan Şimşek'in de adaylık başvurusunu geç teslim etmesi üzerine Genel Başkanlık için tek aday Özgür Özel oldu. Parti Meclisi'ne (PM) kimlerin gireceği merak konusu olurken konuyla ilgili olarak bilgiler gelmeye başladı.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PM'ye Mahmut Tanal, Bahadır Erdem, Salih Uzun ve Engin Özkoç'un girdiğini söyledi.
Öte yandan, Özel kurultay açılışında sürpriz bir kararla ''Herşey çok güzel olacak'' sloganının mimarı tutuklu Berkay Gezgin'nin CHP'nin PM listesine alındığını açıkladı.
''Herşey çok güzel olacak'' sloganının mimarı Berkay Gezgin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.
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