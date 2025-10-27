HABER

CHP sözcüsü Deniz Yücel: "İBB verileri kimseye aktarılmadı"

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Deniz Yücel MYK toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yücel, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) verileri kopyalanmadı, kimseye aktarılmadı. Dosyada bulunan kişilerin böyle bir iddiası dahi yok" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Deniz Yücel MYK toplantısı sonrası CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında açıklamalarda bulundu. Yücel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"21. Yüzyılda bu ülkede millet iradesine sahip çıkmak için meydanlarda. Son bir yılda CHP olarak millet iradesini gasp eden bu iktidara karşı halkımızla birlikte kış demeden, yaz demeden meydanlardayız. Halkımızla birlikteyiz, demokrasi için, adalet için, özgürlük için meydanlardayız.

Halk iradesini tanımayan ceberrut bir iktidar, bu ülkenin birinci partisini yok etmek istiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nin yükselişinden, halkımızın partimize duyduğu güvenin artmasından ve Cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu’na olan sevginin her geçen gün sürekli çoğalmasından korkan bir iktidar var.

"HIRSIZ DEDİLER KİMSE İNANMADI"

Şimdiye kadar sandıkta sayın Ekrem İmamoğlu’na hep yenildiler. İmamoğlu’na hırsız dediler kimse inanmadı. O’nun için yolsuzluk yaptı diye iftira attılar ama kanıt bulamadılar, çünkü yoktu. Her zamanki gibi Cumhuriyet Halk Partisi’nin direniş ruhunu anlamadılar. Nasılsa bir gün pes ederler dediler ama onlar öyle düşündükçe, böyle dedikçe meydanlar her geçen gün daha da doldu. 15 milyon sandığa gitti, 24 milyon imza verdi ve İmamoğlu sevgisi daha da büyüdü. Şimdi de, casusluk gibi deli saçması bir suçlamayla sayın İmamoğlu’nun ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin yolunu keseceklerini sanıyorlar. Millete meydan okuyorlar, gereken cevabı yine Türk Milleti verecek"

