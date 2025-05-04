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CHP standında çirkin saldırı! Standın başında şarkıya eşlik eden 15 yaşındaki çocuğun darp edildiği iddia edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından saldırıya uğramasının yankıları sürerken, bu kez İstanbul'da bir saldırı yaşandığı iddia edildi. CHP standında çalan şarkıya eşlik eden 15 yaşındaki çocuğun saldırıya uğradığı öne sürüldü. Şüpheliler olay yerinden kaçarken Şüpheliler olay yerinden kaçarken, saldırıya uğrayan A.Ç.C., hastaneye kaldırıldı.

CHP standında çirkin saldırı! Standın başında şarkıya eşlik eden 15 yaşındaki çocuğun darp edildiği iddia edildi
Begüm Özkaynak

Gün içinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından saldırıya uğramasının yankıları sürerken bu defa İstanbul'daki CHP standına saldırı gerçekleştiği bildirildi.

İstanbul'da CHP standında "Kurtuluş Yok Tek Başına" şarkısını söyleyen 15 yaşındaki çocuğa yumruklu saldırı gerçekleştiği iddia edildi.

ÖNCE SÖZLÜ TACİZ SONRA SALDIRI

CHP Kadıköy İlçe Gençlik Kolları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Kadıköy PTT önünde CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı’nın kurduğu "Ekrem İmamoğlu ve erken seçim stantı"nda çalan "Kurtuluş Yok Tek Başına" şarkısına eşlik eden 15 yaşındaki A.Ç.C, oradan geçmekte olan 3 kişinin sözlü tacizine maruz kaldı.

Şarkıyı söylememesi istenen A.Ç.C. şarkıyı söylemeye devam edince gruptan birinin saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle gözünden yaralanan A.Ç.C. hastaneye kaldırılırken, fail ve yanındakiler olay yerinden kaçtı.

(SÖZCÜ)

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Anahtar Kelimeler:
CHP saldırı
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