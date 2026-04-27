CHP toplantısına damga vuran Özkan Yalım çıkışı: 'Ahlaksızlık' göndermesi

CHP'nin genel merkezinde gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısına Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal'ın Özkan Yalım'la ilgili çıkışı damga vurdu. ABB Başkanı Yavaş'ın da sözünü hatırlatan Köksal istifa iddialarıyla ilgili de net konuştu.

Ufuk Dağ

CHP Genel Merkezi geçtiğimiz günlerde belediye başkanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda, tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım konusu da gündeme geldi.

"HEMEN ATILMALI"

Toplantıda Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, Özkan Yalım'ın partiden ihraç edilmemesine değinerek tepki gösterdi. Ardından sosyal medya hesabından da açıklama yapan Köksal, “Hepimizin namusu var, ahlaksızlığın olduğu yerde durmamalıyız. İtibarımızı zedeleyecek kişiler partiden hemen atılmalı” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “İtibarımız makamlarımızdan çok daha önemli” sözlerini hatırlatan Köksal, partinin itibarını zedeleyecek kişi ve olaylara karşı tavrının net olduğunu belirtti.

Toplantıdaki sözlerinin de Yalım’ın ihraç sürecinin uzamasına yönelik olduğunu belirten Köksal, “Söylediğim Uşak eski belediye başkanı hakkında ihraç mekanizmasının hızlandırılması olmuştur” dedi.

İSTİFA İDDİLARI

Partisinden istifa edeceği yönündeki iddialara da açıklık getiren Köksal, “Garp Cephesi Karargâhı Akşehir'in Belediye Başkanı olarak CHP'nin asli sahipleri biziz ve hiçbir yere gitmiyoruz” vurgusunu yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Minibüsle 14 göçmeni kaçıran organizatöre 124 bin TL trafik cezasıMinibüsle 14 göçmeni kaçıran organizatöre 124 bin TL trafik cezası
Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldıYalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

En Çok Okunan Haberler
Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Sarıyer'de üniversite öğrencilerini taciz eden şahıs yakalandı

Sarıyer'de üniversite öğrencilerini taciz eden şahıs yakalandı

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!

Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

