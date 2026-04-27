CHP toplantısına damga vuran Özkan Yalım çıkışı: 'Ahlaksızlık' göndermesi

CHP Genel Merkezi geçtiğimiz günlerde belediye başkanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda, tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım konusu da gündeme geldi.

"HEMEN ATILMALI"

Toplantıda Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, Özkan Yalım'ın partiden ihraç edilmemesine değinerek tepki gösterdi. Ardından sosyal medya hesabından da açıklama yapan Köksal, “Hepimizin namusu var, ahlaksızlığın olduğu yerde durmamalıyız. İtibarımızı zedeleyecek kişiler partiden hemen atılmalı” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “İtibarımız makamlarımızdan çok daha önemli” sözlerini hatırlatan Köksal, partinin itibarını zedeleyecek kişi ve olaylara karşı tavrının net olduğunu belirtti.

Toplantıdaki sözlerinin de Yalım’ın ihraç sürecinin uzamasına yönelik olduğunu belirten Köksal, “Söylediğim Uşak eski belediye başkanı hakkında ihraç mekanizmasının hızlandırılması olmuştur” dedi.

İSTİFA İDDİLARI

Partisinden istifa edeceği yönündeki iddialara da açıklık getiren Köksal, “Garp Cephesi Karargâhı Akşehir'in Belediye Başkanı olarak CHP'nin asli sahipleri biziz ve hiçbir yere gitmiyoruz” vurgusunu yaptı.