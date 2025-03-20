CHP’ye kayyum atanabilir mi? Kulisleri sallayan iddia! ‘Bu söyleyeceğim bilgi net’ diyerek duyurdu

Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonlar sonrasında CHP’ye kurultay süreci ile ilgili de kayyum atanabileceğinin iddia edilmesi gündem yaratmıştı. İddiaların ardından kulislerde böyle bir durumun da yaşanabileceğine dair yorumlar yapılırken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik katıldığı canlı yayında dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Atik, “Mahkeme devam ederken CHP'ye kayyum kararı alınabilir. Ancak böyle bir süreçte CHP Olağanüstü Kurultay kararı alırsa dava düşer” dedi.

‘SÜRECİ TAMAMEN SIFIRLAYABİLİR’

CHP’nin kurultay süreci hakkında konuşan Atik şu ifadeleri kullandı:

“Bu söyleyeceğim bilgi net. Kayyum kararı alınsa bile CHP’ye olağanüstü Kurultay yapılarak yönetimin değiştirilmesi kararı alınabilir. Savcılık ve mahkeme makamlarına bu bilgiyi net olarak sordum. Eğer böyle bir süreç yürürse ve bu sürede de CHP kendisi olağanüstü Kurultay kararı alırsa dava konusuz kalıyor ve düşüyor. Yani CHP'nin bir olağanüstü Kurultay kararı tamamen süreci sıfırlayabilir.”

Öte yandan Atik, ‘CHP içinde gerçekten bir bölünme var’ diyerek CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı: “Kemal Bey’in yeniden göreve gelmesi de mümkün görünüyor. Yeniden Kemal Beyi de genel başkan olarak görebiliriz. CHP içinde ciddi bir bölünme var.”



Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır