CHP'ye kayyum iddiası ortalığı karıştırmıştı! 3 yıla kadar hapsi istenen Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni karar

Rasim Ozan Kütahyalı 16 Nisan tarihinde yaptığı paylaşımda "Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara’da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor" ifadelerini kullanmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKLIMIŞTI

Kütahyalı'nın bu paylaşımı ortalığı karıştırırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun kendisini yalanlamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı vermişti. Ankara'ya gitmek üzereyken Bolu'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

KÜTAHYALI HAKKINDAKİ KORUMA KARARI KALDIRILDI

Hazırlanan iddianamede 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenen Kütahyalı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı Emniyetten Sorumlu Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan Merkez Koruma Komisyonu, Kütahyalı hakkındaki koruma kararı kaldırıldı.