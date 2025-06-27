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CHP'ye mi katılacaklar? İki milletvekili DEVA Partisi'nden istifa etti

DEVA Partisi İstanbul ve Tekirdağ milletvekilleri Evrim Rızvanoğlu ile Cem Avşar partilerinden istifa etti. Haberi duyuran gazeteci İsmail Saymaz, Rızvanoğlu ve Avşar'ın CHP'ye daha yakın durduklarını aktardı.

CHP'ye mi katılacaklar? İki milletvekili DEVA Partisi'nden istifa etti
Recep Demircan

DEVA Partisi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İki milletvekili DEVA Partisi'nden istifa etti. Haberi sosyal medya hesabından gazeteci İsmail Saymaz duyurdu.

"CHP'YE DAHA YAKIN DURUYORLAR"

Saymaz paylaşımında şunları ifade etti:

"DEVA Partisi İstanbul ve Tekirdağ milletvekilleri Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar, partilerinden istifa etti. Tanıdığım kadarıyla bu iki milletvekili CHP’ye daha yakın duruyor."

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Evrim Rızvanoğlu

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Cem Avşar

VEKİL SAYISI 9 OLDU

Yaşanan istifalar nedeniyle DEVA Parti'sinin milletvekili sayısı 11'den 9'a düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili CHP DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi istifa
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