CHP'ye mi katılacaklar? İki milletvekili DEVA Partisi'nden istifa etti

DEVA Partisi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İki milletvekili DEVA Partisi'nden istifa etti. Haberi sosyal medya hesabından gazeteci İsmail Saymaz duyurdu.
Saymaz paylaşımında şunları ifade etti:
"DEVA Partisi İstanbul ve Tekirdağ milletvekilleri Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar, partilerinden istifa etti. Tanıdığım kadarıyla bu iki milletvekili CHP’ye daha yakın duruyor."
Evrim Rızvanoğlu
Cem Avşar
Yaşanan istifalar nedeniyle DEVA Parti'sinin milletvekili sayısı 11'den 9'a düştü.
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