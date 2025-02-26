CHP'yi düşündürecek anket! Sonuçlar gündem yaratacak... Erdoğan'ın karşısında kazanan tek bir isim var

Türkiye'de siyasetin son dönemlerdeki en büyük tartışma konularından biri erken seçim oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu neredeyse her açıklamasında erken seçimi dile getirirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu ikiliden daha farklı bir düşünce yapısına sahip.

YAVAŞ'IN ÖN SEÇİME GİRMEMESİ İDDİALARI DA BERABERİNDE GETİRMİŞTİ

CHP'nin 23 Mart'ta partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçime katılmama kararı alan Yavaş, tarihi olmayan bir seçim için aday belirlemenin riskli olacağını savundu. Yavaş'ın ön seçime katılmaması ise bazı iddiaları beraberinde getirmiş ve Yavaş'ın da 100 bin imza toplayarak aday olacağı öne sürülmüştü. Yavaş ise bu yöndeki iddiaları yalanlamış ve birlik beraberlik mesajı vermişti.

SON ANKET SONUCU DİKKAT ÇEKTİ

Tüm bunların ışığında anket sonuçları da merakla takip ediliyor. Asal Araştırma tarafından yapılan son seçim anketi ise CHP'yi düşündürecek cinsten.

2 AYRI SENARYO, 2 AYRI SONUÇ

İki bin kişinin katıldığı araştırmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Yavaş ve İmamoğlu ayrı ayrı rakip edildi.

İMAMOĞLU, ERDOĞAN'IN GERİSİNDE KALDI

Erdoğan, İmamoğlu karşısında oyların yüzde 42,5'ini alırken, İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 39,7 oldu. Fikrim yok/cevabım yok diyenlerin oranı ise yüzde 17,8 oldu.

YAVAŞ, ERDOĞAN'IN 4 PUAN ÖNÜNDE

Erdoğan'ın karşısına Yavaş'ın aday çıktığı senaryoda ise durum tam tersi oldu. Yavaş'ın oy oranı yüzde 44,4 olarak ölçülürken, Erdoğan yüzde 40,1'de kaldı. Fikrim yok/cevabım yok diyenlerin oranı ise yüzde 15,5 oldu.