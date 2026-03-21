CHP’den DEM Partiye bayram ziyareti

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma programı devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan’ın başkanlığındaki, Parti Meclis Üyesi Elif Leyla Gümüş, Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz, Gençlik Kolları MYK Üyesi Özlem Akpınar’ın yer aldığı heyet ile DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan başkanlığındaki, Mersin Milletvekili Ali Bozan ve Parti Meclis Üyesi Zeyno Bayramoğlu’nun bulunduğu heyet bayramlaştı.

"BİZİM BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM SÜRECİMİZ BİZİ SAVAŞTAN UZAK TUTUYOR"

Ramazan ve Nevruz Bayramı’nı kutlayan Türkdoğan, "Her bayram özlemler söz konusu. Özellikle son 1 yıldır CHP, seçilmiş belediye başkanları, çok sayıda belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi, bizim partimizde de olduğu gibi özgürlüklerinden yoksun, hapiste tutuluyorlar. Biz bunu parti olarak her zaman eleştirdik ve CHP’nin yanında olduk. Umuyoruz ki gelecek bayrama kadar, hatta bugün hepsi özgürlüğüne kavuşur. Tutuksuz yargılama esastır. İmamoğlu başta olma üzere, seçilmiş tüm belediye eş başkanları, belediye başkanları ve diğer seçilmişlerin özgürlüğüne kavuşmasını hem demokrasi hem de insan hakları gereği vurgulamak isterim. Bölgemizde devam eden bir savaş var. Bizim barış ve demokratik toplum sürecimiz bizi bu savaştan uzak tutuyor. Çok kıymetli bir süreç. Bu vesileyle CHP ile birlikte meclis komisyonunda uyumlu bir çalışma gerçekleştirdik. Umuyoruz ki bayramdan sonra da hem 6’ncı hem 7’nci bölümdeki iş birliğimiz devam eder ve somut kazanımları elde etmiş oluruz" dedi.

"ÇÖZÜM SÜRECİNDE DEM PARTİ’NİN YAPTIĞI KATKILARI ÇOK ANLAMLI, CİDDİ VE TUTARLI BULUYORUM"

Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Özcan, "Baskıcılığın, devleti arkasına alıp millete karşı siyaset yapmanın bir sonu olmadığını gördüğümüz çok sayıda tarihi referansımız var. Biz bunlara ters demokrasi rüzgarı diyoruz. İnşallah kardeşçe birlikte olup yeni ve güzel bir demokrasi rüzgarına çevirmek için gayret içerisinde olacağız. Biz Cumhurbaşkanı adayımızın, belediye başkanlarımızın, kıymetli kardeşlerimizin ve evlatlarımızın bu bayramı zindanda geçirmesinden dolayı büyük bir ızdırap duyuyoruz. Bu memlekette yaklaşık 10 senedir sırf bir partide etkili bir genel başkan olduğu için hapiste olan bir başka siyasetçi Selahattin Demirtaş var. Çözüm sürecinde DEM Parti’nin yaptığı katkıları çok anlamlı, ciddi ve tutarlı buluyorum" diye konuştu.



