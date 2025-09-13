HABER

CHP’li Akay’dan köylülere yönelik kanun teklif kanunu

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, yaban hayvanlarının tarım arazileri ve köy yaşam alanlarında oluşturduğu zararlara karşı köylülerin tazminat alabilmesi için Meclis’e kanun teklifi sundu.

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, yaban hayvanlarının tarım arazileri ve köy yaşam alanlarında oluşturduğu zararlara karşı köylülerin tazminat alabilmesi için Meclis’e kanun teklifi sundu. Teklif, İl Özel İdaresi Kanunu ve Orman Kanunu’nda değişiklik öngörüyor.

Akay’ın teklifine göre, tarım ürünlerine ve mallara verilen zararlar İl Özel İdaresi bütçesinden, ormanlık alanlarda veya dışında meydana gelen saldırılarda oluşan zararlar ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Doğal yaşam alanlarının daralması ve habitat kayıplarının yaban hayvanlarını ekili alanlara yönelttiğine dikkat çeken Akay, bu durumun köylüye ciddi ekonomik zararlar verdiğini ve kırsal üretimi tehdit ettiğini belirtti.

Yaban hayvanlarının neden olduğu zararlara ilişkin mevcut hukuk sisteminde açık bir düzenleme bulunmadığını vurgulayan Akay, teklifin hem mağduriyetleri gidereceğini hem de insan-yaban hayatı etkileşimini yasal zemine oturtarak ekosistemin korunmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Akay, teklifin yasalaşması halinde, devlet hem köylülerin zararlarını tazmin edileceğini hem de doğa dostu önleyici mekanizmalar geliştireceğini aktardı.

Devrim Karadağ

