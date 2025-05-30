Cibuti'nin başkenti neresi? Cibuti'nin başkenti hakkında bilgiler

Fransa'nın sömürgeliği altında olan Cibuti ülkesi, 1977 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Ülke küçük bir yüzölçümüne sahip olduğundan küçük ülkeler arasında sıralanır. Cibuti'de iklimin çok sıcak ve kurak olduğu bilinirken dağlık arazilere göre kıyı bölgeleri daha fazla yağış alır, ancak bitki örtüsü oldukça cılızdır. Bulunduğu yerden dolayı ekonominin büyük bir bölümünü gemi taşımacılığı ile dönen Cibuti’nin başkenti merak edilmektedir.

Cibuti’nin başkenti neresi?

"Cibuti’nin başkenti neresi?" sorusuna yanıtı şöyledir:

Cibuti ile aynı adı taşıyan Cibuti şehri hem başkent hem de ülkenin en büyük şehridir. Şehir 1888 senesinde Fransızlar tarafından kurulmuştur. Planlanmış yapıda bir merkeze sahip olan Cibuti, Avrupa ve Afrika semtlerine göre ayrılmış durumdadır. Ayrıca şehirde büyük bir limanın yer alması nedeniyle ülkenin en büyük ticaret merkezidir. Şehirdeki limanın balıkçılığın gelişmesinde ve iş olanaklarının artmasında etkisi büyüktür.

Cibuti şehrinin doğu bölgelerinde oldukça uzun plajlar bulunur. Cibuti ülkesi yönetimsel olarak 5 bölgeye ayrılmış olup 11 şehir yer alır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Cibuti

Arta

Obuk

Dorra

Ülkedeki halkın çoğunluğu başkent Cibuti'de yaşar.

Cibuti'ye nasıl gidilir?

Ülkemizden Cibuti'ye direkt uçuş gerçekleştirilmemektedir. Fakat aktarmalı olarak Cibuti'ye ulaşılabilir. Ülkeye gitmek için ekim-nisan arası dönem en uygun zamandır. Bu dönemdeki sıcaklık dereceleri nispeten daha ılımandır.

Cibuti'de gezilecek yerler

Şehirde taksi kiralayıp yakın şehirler ziyaret edilebilir. Bununla beraber şehirdeki plajlarda birçok su sporu yapılabilir. Dalış yapmayı seven turistler için kıyı şeridindeki derinliklerde bulunan kayalıklar ve mercanlar oldukça cezbedicidir. Çevre köylere gerçekleştirilen turlara katılıp ülke kültürünü daha yakından tanımak da mümkündür. Öte yandan şehirde az sayıda da olsa müze ve galeri seçenekleri de mevcuttur.

Cibuti'deki dikkat çeken yerler şu şekildedir:

Kempinski Sarayı

Lüks bir otel olarak hizmet veren Kempinski yalnızca konaklama değil, ayrıca mimari yapısı ve sahil kenarında yer alması sayesinde de oldukça popülerdir. Deniz manzarası, lüks restoranları ve spa hizmetiyle şehirdeki ilgi çekici yapılardan biridir.

Plajlar

Cibuti sahil şeridinde yer aldığından deniz tatili arayan turistler için oldukça etkileyici plajlara sahiptir. Bilhassa Doraleh ve Khor Ambado plajları hem yerli halk hem de turistler arasında oldukça popülerdir. Şnorkelle dalış yapmak isteyenler ise mercan resifleri sayesinde keyifle anlar geçirebilirler.

Assal Gölü (Lac Assal)

Deniz seviyesinin altında yer alan göllerinden biri olarak öne çıkar ve Cibuti kentine oldukça yakın mesafededir. Gölün tuz oranı oldukça yüksektir bu nedenle hem turistleri hem de bilim insanlarını kendine çeker.

Stade du Ville

Cibuti'nin ulusal stadyumu konumundaki Stade du Ville, futbol müsabakaları ve diğer büyük etkinlere ev sahipliği yapar. Şehirdeki yerel spor kültürünü keşfetmek isteyenler için ideal bir fırsattır.

Cibuti'de ne yenir?

Ülke mutfağının başlıca gıda ürünlerden biri ettir. Et tüketiminde keçi, koyun ve deve eti önemli bir yere sahiptir. Şehirde Kızıldeniz’den gelen balıklar sıklıkla tüketilir. Şehirde yerel mutfak seçeneklerinin yanı sıra dünya mutfağından lezzetler sunan restoranlar da mevcuttur. Fakat ülkedeki yerel restoranlar, batı mutfağı sunan restoranlara göre çok daha uygun fiyatlıdır.

Cibuti'de alışveriş

Şehirde düzenli aralıklarla kurulan halk pazarlarından, ülkeye ait kültürü yansıtan ahşap oyma hediyelik eşyalar ve bölgenin geleneklerine göre üretilen hazır giyim eşyaları ve tekstil ürünleri satın alınabilir. Yerel halk Yemen’de de yaygın bir şekilde kullanılan "Khat" adı verilen yaprakları çiğnerler. Fakat bu yaprakları ülke dışına çıkartmak hükumet tarafından yasaklanmıştır. Cibuti halkı hat yapraklarına enerji anlamına gelen "Merran" adını verirler.

Cibuti şehri dikkat edilmesi gerekenler

Ülkenin genelinde olduğu gibi başkentte de görülen en büyük sorun kuraklık ve zaman zaman oluşan doğal afetlerdir. Şehirde sıtma ve AIDS hastalıkları yaygın bir şekilde görülür. Ülkede kuraklık riski yüksek olduğundan salgın hastalıkların görülme oranı da oldukça yüksektir. Bu nedenle ülkeyi ziyaret etmek isteyenler gitmeden önce çeşitli hastalıklara karşı aşı yaptırmaları tavsiye edilir. Son olarak şehirdeki şebeke suyunun temiz olmaması nedeniyle hazır ambalajlı suların tüketilmesi önemlidir.