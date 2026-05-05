Çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde karlar altında kalan meyve ağaçlarının çiçekleri görsel şölen oluşturdu.

İlçede nisan ayında hava sıcaklıklarının artması dolayısıyla badem, kiraz, erik ve vişne gibi bazı ağaçlar çiçek açtı. İlçede iki gündür soğuk hava etkili olmaya başladı. İlçede yaşanan kar yağışı sonrası etraf beyaza bürünürken, çiçek açan ağaçlarda kar altında kaldı. Karın yağmasıyla birlikte ilçede meyve ağaçlarının açan çiçeklerinin üzeri karla kaplandı. Kar birikintilerinin toplandığı çiçekler, güzel manzaralar oluşturdu. Üreticiler ise yağan karın meyve ağaçlarına zarar vereceği endişesi taşıdıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
