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Çiftçiler Holding Başkanı Hakan Çiftçi tutuklandı!

Çiftçiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Mehmet Çiftçi, kara para aklama, vergi kaçakçılığı, yurt dışına usulsüz para transferi, hileli iflas ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalarla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiftçiler Holding Başkanı Hakan Çiftçi tutuklandı!
Cansu Akalp

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Hakan Çiftçi'nin şahsı ve bağlantılı şirketleri üzerinden gerçekleştirilen mali işlemler mercek altına alındı. İncelemeler sonucunda çok sayıda usulsüz finansal faaliyet tespit edildiği, özellikle yurt dışına çıkarılan yüklü miktarda paranın kaynağına ilişkin belgelerde ciddi tutarsızlıklar bulunduğu öğrenildi.

Yargı makamlarının talimatı doğrultusunda başlatılan adli süreç sonunda, Çiftçi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otomotivden sigortacılığa, gayrimenkulden turizme uzanan geniş bir faaliyet ağına sahip Çiftçiler Holding'in son yıllarda yürüttüğü bazı projeler, kamu kurumlarının dikkatini çekmişti. Holding bünyesinde yer alan Çiftçiler Gayrimenkul, Dentur Turizm, Askam Kamyon ve diğer iştiraklerin ticari faaliyetleri, özellikle finansal kaynak kullanımı ve ortaklık yapıları açısından denetim altına alınmıştı.

En çok dikkat çeken başlıklardan biri ise, İstanbul’un en tartışmalı projelerinden biri hâline gelen Çiftçi Towers. Proje kapsamında inşaat ruhsatına aykırı yapılar, ortaklar arası mülkiyet ve hisse sorunları, sözleşme dışı işlemler ve imar planlarına aykırılıklar gibi pek çok iddia gündeme gelmişti. Ayrıca şirketin iflas sürecine girmesi, ardından bu kararın kaldırılması ve yeniden yapılanma açıklamaları da hem iş dünyasında hem de kamuoyunda soru işaretleri yaratmıştı.

Yargıya taşınan dosya, sadece bireysel bir suçu değil; uzun zamandır kamu kurumlarının radarında olan çok katmanlı bir yapının incelendiğini gösteriyor. Sürecin başından bu yana devletin ilgili birimlerinin detaylı ve çok yönlü bir çalışma yürüttüğü; ticari, hukuki ve mali denetimlerin eşgüdüm içinde ilerlediği belirtiliyor.
Hakan Çiftçi’nin tutuklanmasının ardından, holdingin kurumsal yapısı, mevcut ortaklık dengeleri ve iştiraklerin operasyonel durumu kamu otoriteleri tarafından dikkatle takip edilmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
kara para dolandırıcı
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