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Çiftçiler meyvelerini korumak için tarlasını ateşe verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece sıcaklıkların sıfırın altına inmesiyle oluşan dondan dolayı çiçek açan meyve bahçelerini korumak isteyen çiftçiler, tarlaları ateşe verdiler.

Çiftçiler meyvelerini korumak için tarlasını ateşe verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen olayda çiftçiler yıllardan bu yana gelen ateş yakma yöntemiyle meyve bahçelerini korumaya çalışıyor. Bahçelerde yakılan ateşleri ise yöntemi bilmeyen vatandaşlar tarafından anız yangını olduğu düşünüyor. Meyve yetiştiren çiftçiler ise 140 bin dekar alanda meyve yetiştirirken don olayı nedeniyle bahçelerinde ateş yakarak ağaçları korumaya çalışıyorlar.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, ateş yakılan bahçelerde incelemede bulundu. İncelemenin ardından açıklama yapan Çelik, "Don riski vardı. Geçtiğim akşam yaşadık. Bölgemizde büyük bir hasar meydana geldi. Elma, Armut, kiraz, ceviz, şeftali ağaçlarında hasar meydana geldi. 2 gün daha don riski var. Ama zaten geçen akşam yarı yarıya hasar meydana geldi. Yetkililerden bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini isteyeceğiz. Çiftçilerin bankalara olan borçlarının ertelenmesini isteyeceğiz" dedi.

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Çiftçilerin bahçelerinde ateş yakarak meyve ağaçlarındaki çiçekleri korumaya çalıştığının altını çizen Çelik,"Bahçelerde ateş yakarak çıkan dumanla ısıyı artırmaya çalışıyorlar. Tabii bu eskiden gelen bir gelenek. Çiftçimiz ne kurtarırsam kar mantığıyla böyle bir şey yapıyor. Allah beterinden korusun. Tüm ağaçlar çiçek açtı. Eskiden bahçelerde saman yakılırdı, şimdi lastik yakılıyor. Bu şekilde korumaya çalışıyorlar" diye konuştu.

YANGIN VAR SANMAYIN

Çelik," Bir çok yerde bu ateş yakılıyor. Birileri de sanmasın yangın var diye. Çiftçilerin bahçelerini korumak için yaptıkları bir yöntem" ifadelerini kullandı.

Elma bahçesinde ateş yakan bahçe sahibi Ahmet Kocaçepel,"Geçtiğimiz akşam bahçelerimiz hasar gördü. Kalan çiçekleri de korumak için böyle bir yöntem yaptık. Eski bir gelenektir zaten ateş yakmak" dedi.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa tarla
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