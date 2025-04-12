Çiftçiler sabaha kadar ürünlerini korudu

Denizli'de Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan don uyarısı üzerine Güneyli çiftçiler tarlalarında sabahladı. Çiftçiler sabah saatlerine kadar tarlaların içinde saman balyası, lastik yakarak ve sisleme makinelerini de kullanarak ağaçları ve yetiştirdikleri ürünlerini dondan korumaya çalıştı. İlçeye bağlı Yağcılar ve Parmaksızlar mahalleri başta olmak üzere üç kuyular, cevizli gölü ve tepecik mevkiindeki tarlaları bulunan çiftçilerin dondan ürünlerini korumak için büyük caba gösterdiğini anlatan Oğuz Kaan Çetinkaya, "Meteoroloji Müdürlüğü günlerdir don uyarısı yapıyordu.

Çiftçiler olarak bizlerde tarlalarımızdaki ürünlerimizi dondan korumak için aşırı soğuk havaya rağmen tarlalarımızda nöbet tuttuk. Daha önceden çiçek açan meyve ağaçlarımızın büyük bölümü dondan etkilendi. Bölgemizde üzüm bağlarımız yeni uyandı. Kekik ve tütün fidanları için hazırlanan ocaklarımız var. Üzümlerimizi, kekik ve tütün fidanlarımızı kurtarmak için geceden sabahın ilk ışıklarına kadar tarlaların içinde saman balyaları ve lastikler yaktık. Çıkan dumanla donun biraz kırılmasını sağlamak istedik. Tüm ova gecenin karanlığında ışıl ışıldı. Allah afetlerden tüm çiftçilerimizi üreticilerimizi korusun. Mal canın yongası, hava şartları böyle devam ederse, don uyarısı gelmeye devam ederse bizim tarla nöbetlerimizde devam edecek" dedi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır