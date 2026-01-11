HABER

Çiftçiye aşılama çalışmaları, sulama yöntemleri ve desteklemeler anlatıldı

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Akpınar köyünde ikamet eden çiftçiye, tarımsal üretim planlaması, genel tarım sayımı, aşılama çalışmaları, sulama yöntemleri ile desteklemeler hakkında bilgi verildi.

Akpınar köyündeki çiftçiyle bir araya gelen Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik görevlileri, tarımsal üretim planlaması, genel tarım sayımı, aşılama çalışmaları, sulama yöntemleri ve desteklemelerle ilgili bilgilendirmeler yaparak, üreticilerin sorularını da cevapladı.

Hayvanların aşılama çalışmaları ve yeni destekleme modelleri hakkında da bilgiler veren teknik görevliler ayrıca, Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları, genel tarım sayımı, tarımsal üretimde planlamanın önemi ve TARSİM’in sunduğu avantajları anlattı.

Kaynak: İHA

