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Çiftçiye saldırdıktan sonra öldürülmüştü: Aslanın sahibi temsili mezar yaptırdı! "Çocuğum gibiydi, biberonla besliyordum"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde "Land Of Lions Aslan Diyarı" isimli hayvanat bahçesinde kafesinden kaçan ‘Zeus' isimli erkek aslan, saldırdığı bir çiftçiyi yaralamasının ardından vurularak öldürüldü. Aslana karşı koyan 53 yaşındaki Süleyman Kır, ölümden döndü. Kaybettiği hayvanının hatırasını yaşatmak isteyen sahibi ise ‘Zeus' için evinin önüne temsili mezar yaptırdı.

Çiftçiye saldırdıktan sonra öldürülmüştü: Aslanın sahibi temsili mezar yaptırdı! "Çocuğum gibiydi, biberonla besliyordum"

Korkunç olay, 5 Temmuz gecesi Antalya Manavgat'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, barındığı hayvan bahçesindeki kafesinden kaçan ‘Zeus' isimli 4 yaşındaki erkek aslan, yakınlarda yer alan bir bahçeye girerek çiftçi Süleyman Kır'a saldırdı. Yaralanan çiftçi hastanede müşahedeye alınırken, avcılar tarafından vurulduğu ileri sürülen aslan ise hayatını kaybetti.

Çiftçiye saldırdıktan sonra öldürülmüştü: Aslanın sahibi temsili mezar yaptırdı! "Çocuğum gibiydi, biberonla besliyordum" 1

Zeus'un Ankara'da yaşayan sahibi Yaşar Kaplan ise öldürülen aslanının anısına evinin önüne temsili mezar yaptırdı. Yaşadığı üzüntü nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan Kaplan, Zeus'un ölümü nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

"NEREYE BAKSAM ZEUS'U GÖRÜYORUM"

Çiftçiye saldırdıktan sonra öldürülmüştü: Aslanın sahibi temsili mezar yaptırdı! "Çocuğum gibiydi, biberonla besliyordum" 2

Oyuncak ayılarla ve Zeus'un fotoğraflıyla süslediği mezarın başında açıklamalarda bulunan Kaplan, "Zeus benim kendi çocuğum gibiydi. Ölümü nedeniyle uyku düzenlerim bozuldu. Sakinleştirici ilaç alıyorum. Hiç uyuyamıyorum. Nereye baksam Zeus'u görüyorum. Çocuğum ölmüş gibi hissediyorum. Fark eden bir şey yok. Bu mezarla anısı benimle yaşasın istedim.

Çiftçiye saldırdıktan sonra öldürülmüştü: Aslanın sahibi temsili mezar yaptırdı! "Çocuğum gibiydi, biberonla besliyordum" 3

Zeus bebekliğinden beri 4 yıldır benimle beraber yaşıyordu. Keşke öldürülmeseydi. Çok üzüldüm. Doğduğu günü hatırlıyorum. Onu aldığımda biberonla besliyordum, onunla oynuyordum, onunla yaşıyordum. O kadar sosyal bir hayvandı ki. Ben bile şoktayım, nasıl yaptı bunu, nasıl oldu.

Çiftçiye saldırdıktan sonra öldürülmüştü: Aslanın sahibi temsili mezar yaptırdı! "Çocuğum gibiydi, biberonla besliyordum" 4

Elimde büyüdüğü için unutmuyorum onu. Sabah evden çıktığımda, gece geldiğimde hep mezarına bakıyorum. Mezarını yapalı 2 gün oldu. Hiç olmazsa anısı bari burada yaşasın. Ankara'dan gitti, tekrar Ankara'ya geldi. Temsili bir mezar yaptık ona. Cesedi Antalya'da kaldı" dedi.

"SOSYAL HAYVAN DEMEMİZ TEPKİ ÇEKTİ"

Çiftçiye saldırdıktan sonra öldürülmüştü: Aslanın sahibi temsili mezar yaptırdı! "Çocuğum gibiydi, biberonla besliyordum" 5

Zeus'un sosyal içgüdülere sahip olduğunu söylediği için maruz kaldığı tepkilerle ilgili de konuşan Kaplan, "Zeus benim için çok farklıydı. Tabii, üzüldüm. Her gittiğimde ziyaret ediyordum. Beni görünce heyecanlanıyordu. İlgi istiyordu, çok sosyal bir hayvandı. Videolarımda gördünüz, sarılıyordu, oynuyordu.

Çiftçiye saldırdıktan sonra öldürülmüştü: Aslanın sahibi temsili mezar yaptırdı! "Çocuğum gibiydi, biberonla besliyordum" 6

Biraz tepki çekti, sosyal hayvan dememiz. İnsanlar onu tanımadığı için tepki verdi. Öldürmesinin de bir anlamı yoktu. En fazla uyutulurdu ve bir hayvanat bahçesine verilirdi yani. Bence panik yaptıkları için öldürdüler, başka birilerine zarar verir diye düşündüler sanırım. Aslında vermezdi" ifadelerine yer verdi.

Çiftçiye saldırdıktan sonra öldürülmüştü: Aslanın sahibi temsili mezar yaptırdı! "Çocuğum gibiydi, biberonla besliyordum" 7

Kaplan'ın kaybettiği aslanı için mezarına astığı afişte ise, "Gururla yürüdün, sessizce korudun. Gözlerinde dağlar yüreğinde sevgi vardı. Artık yıldızların arasında hüküm sürüyorsun" yazısı yer aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Çiftçi Ankara aslan mezar
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