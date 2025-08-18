HABER

Çiftin feci ölümü: Bunu yapıyorsanız aman dikkat! Kurdukları çadır sonları oldu

Erciyes Dağı eteklerindeki Tekir Yaylası’nda kamp yapmak için çadır kiralayan Fatma Gül (46) ve Mustafa K. (47) çifti ısınmak için yaktıkları kömürlü ocaktan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Çiğdem Sevinç

Olay, saat 22.00 sıralarında Erciyes Dağı Tekir Yaylası’nda bulunan çadır kamp alanında meydana geldi. Yaylada kamp yapmak için çadır kiralayan Mustafa K. ve eşi Fatma Gül K.’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

GAZDAN ZEHİRLENDİRLER

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Mustafa K. ve eşi Fatma Gül K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede çiftin, ısınmak için yaktıkları kömürlü ocaktan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

Çiftin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

