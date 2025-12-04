Çiğ köfte dükkanını kurşunlayanlar yakalandı

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Bademli Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan bir çiğ köfte dükkanı kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle kurşunlandı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği görevlilerince yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonda olayı gerçekleştiren; S.K., H.Ş. ve İ.E.K. 2 adet ruhsatsız tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

