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Çiğ süt desteklemeleri için denetimler sürüyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiğ süt desteklemeleri çerçevesinde süt soğutma tanklarına yönelik kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Çiğ süt desteklemeleri için denetimler sürüyor

Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, üreticilerin kullanımındaki süt soğutma tankları yerinde incelendi. Denetimlerde tankların aktif kullanım durumu, teknik uygunluğu ile destekleme şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol edildi. Çalışmalarla çiğ süt üretiminde kalitenin korunması, sütün uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve üreticilerin desteklemelerden etkin şekilde yararlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Çiğ süt desteklemeleri için denetimler sürüyor 1

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve destekleme süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla kontrol ve denetimlerin titizlikle devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Afyonkarahisar
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