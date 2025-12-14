Çiğdem Yaylası beyaza büründü

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Çiğdem Yaylası, gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
14.12.2025 14:28
Hendek ilçesinde bin 400 rakımda bulunan Çiğdem Yaylası’nda, yağan karla birlikte gelen hafif sisle kartpostallık görüntüler oluştu.
Yaylaya çıkan vatandaşlar, manzarayı cep telefonu kameraları ile ölümsüzleştirdi.
Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
