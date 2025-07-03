Ciğerlerimiz işte böyle yanıyor! Çeşme'deki yangının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangın, rüzgarın da şiddetiyle büyük bir alana yayıldı. Yangın ile mücadelede ekiplerin yoğun müdahalesi saatlerdir devam ediyor. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle İzmir - Çeşme Otoyolu ve karayolu güvenlik nedeniyle gece saatlerinde sivil araçların geçişine kapatıldı. Yol sabah saatlerinde tekrardan ulaşıma açıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

YANGIN DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Gece boyunca devam eden yangının neden olduğu zarar, gün aydınlanınca ortaya çıktı. Yangın bölgesi dron ile görüntülendi. Öte yandan, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

BİR YANGIN DA ÖDEMİŞ'TE

Yangın, saat 21.30 sıralarında Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde çıktı. Bölgeden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangının yaklaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edilirken, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

DÜN KONTROL ALTINA ALINAN YANGINLAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde ülkemizde yaşanan orman yangınlarına karşı, ormanın kahramanlarının gece gündüz demeden yürüttüğü etkin mücadele sonucunda; İzmir Seferihisar, İzmir Menderes, Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Saruhanlı, Bilecik Vezirhan'daki yangınlar tamamen kontrol altına alınmıştır. Hatay Antakya, Manisa Ahmetli'de ise büyük oranda kontrol sağlanmıştır. Soğutma çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Yangınlarla mücadelede başta kahraman ekip arkadaşlarımız ve orman yangın gönüllülerimiz olmak üzere, iş birliği içinde hareket eden tüm kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve aziz milletimize gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İzmir'deki yangından gece gelen görüntüler ise şu şekilde;