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Ciğerlerimiz işte böyle yanıyor! Çeşme'deki yangının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı

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Ufuk Dağ

Türkiye'de yaz aylarının bitmeyen kabusu orman yangınları bu sene de bitmedi. Birçok farklı ilde çok sayıda yangın çıktı. Dün 3 ildeki yangınlar kontrol altına alınırken ardından İzmir Çeşme'de çıkan yangın bir kez daha ciğerlerimizi yaktı. Yangının verdiği hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Havanın aydınlanmasıyla beraber havadan müdahale tekrar başladı. İşte İzmir Çeşme yangınında son durum...

İzmir'in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangın, rüzgarın da şiddetiyle büyük bir alana yayıldı. Yangın ile mücadelede ekiplerin yoğun müdahalesi saatlerdir devam ediyor. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle İzmir - Çeşme Otoyolu ve karayolu güvenlik nedeniyle gece saatlerinde sivil araçların geçişine kapatıldı. Yol sabah saatlerinde tekrardan ulaşıma açıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Ciğerlerimiz işte böyle yanıyor! Çeşme deki yangının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı 1

YANGIN DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Gece boyunca devam eden yangının neden olduğu zarar, gün aydınlanınca ortaya çıktı. Yangın bölgesi dron ile görüntülendi. Öte yandan, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

Ciğerlerimiz işte böyle yanıyor! Çeşme deki yangının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı 2

BİR YANGIN DA ÖDEMİŞ'TE

Yangın, saat 21.30 sıralarında Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde çıktı. Bölgeden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Ciğerlerimiz işte böyle yanıyor! Çeşme deki yangının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı 3

3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangının yaklaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edilirken, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Ciğerlerimiz işte böyle yanıyor! Çeşme deki yangının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı 4

DÜN KONTROL ALTINA ALINAN YANGINLAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde ülkemizde yaşanan orman yangınlarına karşı, ormanın kahramanlarının gece gündüz demeden yürüttüğü etkin mücadele sonucunda; İzmir Seferihisar, İzmir Menderes, Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Saruhanlı, Bilecik Vezirhan'daki yangınlar tamamen kontrol altına alınmıştır. Hatay Antakya, Manisa Ahmetli'de ise büyük oranda kontrol sağlanmıştır. Soğutma çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Yangınlarla mücadelede başta kahraman ekip arkadaşlarımız ve orman yangın gönüllülerimiz olmak üzere, iş birliği içinde hareket eden tüm kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve aziz milletimize gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ciğerlerimiz işte böyle yanıyor! Çeşme deki yangının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı 5

Ciğerlerimiz işte böyle yanıyor! Çeşme deki yangının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı 6

İzmir'deki yangından gece gelen görüntüler ise şu şekilde;

Ciğerlerimiz işte böyle yanıyor! Çeşme deki yangının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı 7

Ciğerlerimiz işte böyle yanıyor! Çeşme deki yangının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı 8

Ciğerlerimiz işte böyle yanıyor! Çeşme deki yangının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı 9

Ciğerlerimiz işte böyle yanıyor! Çeşme deki yangının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı 10

Ciğerlerimiz işte böyle yanıyor! Çeşme deki yangının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı 11

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yangın İzmir Ödemiş orman yangını çeşme
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