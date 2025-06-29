Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor! Bakan Yumaklı yangınların bilançosunu açıkladı: "Bugün ülkemizde 77 yangın oldu"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki orman yangınının sürdüğü İzmir'de yurt genelindeki orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Bugün ülkemizde 77 yangın oldu" dedi.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarının satır başları şu şekilde;

Hafta başından itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün marmara, ege ve kısmen akdenizde de çok ciddi bir rüzgar fırtına uyarısı vardır. Bütün kanalları kullanarak uyarılarımızı yaptık ama bugün maalesef ülkemizin çeşitli yerlerinde orman yangınları çıktı.

"BUGÜN ÜLKEMİZDE 77 YANGIN OLDU"

Bugün ülkemizde 77 yangın oldu bunlardan 53'ü orman dışındaydı. Orman dışından başladı. Orman içi orman dışı diye belirtmek istemiyorum. Burada sadece orman yangınından bahsetmiyorum komple bir mücadele içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunlardan 9 tanesi büyüktü. Aydın-Didim, Aydın-Nazilli, İsabeyli, Manisa-Soma, Aydın-Nazilli-Yazıkent, Antalya-Aksu, Akhisar, İzmir-Gaziemir, İzmir-Kuyucak ve İzmir-Doğanbey. Bunlardan Akhisar, İzmir-Kuyucak ve İzmir-Doğanbey şuanda devam ediyor bu üç yangında durum ciddi. Diğerlerini arkadaşlar yoğun çabayla kontrol altına aldılar. Bugün İzmir'de yer yer 120 KM'ye ulaşan bir rüzgar var. Bir kaç hava aracımız hatta kalkmayı denedi ve düşme tehlikesi geçirdiler.

"1113 ARKADAŞIMIZ FARKLI KURUMLARDAN BU MÜCADELEYE KATILMIŞ OLDU"

Bugün İzmir'de 11 uçak 27 helikopter ve 281 arazöz makinesi ve diğer araçlar 694'ü orman çalışanı olmak üzere 1113 arkadaşımız farklı kurumlardan bu mücadeleye katılmış oldu. 2 uçak sürekli çalıştı. Rüzgarın el verdiği sürece helikopterler bulundukları görevi yaptı. Yine AFAD, Jandarma ekiplerimiz destek verdiler.

"ŞUAN İÇİN BOŞALTILAN 4 KÖY VE 2 MAHALLE VAR"

Müdahalelerimiz devam edecek. Gecenin getirdiği dinginlik kullanılacak ve sabaha kadar devam edecek. Ancak içinde bulunduğumuz Doğanbey ve Kuyucak'ta meteorolojik veriler, gece boyu da 40-50 KM hızla rüzgarın eseceğini gösteriyor. Arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Yerleşim yerleri var. Onlarla da irtibatta haldeler. Şuan için boşaltılan 4 köy ve 2 mahalle var. Gerekirse risk almayacağız ve koordineli şekilde boşaltacağız. Şuan için gerek duymuyoruz.

3 vatandaşımız dumandan etkilendi, herhangi bir sağlık tehlikesi yok.

"1 AY İÇERİSİNDE BİN 459 YANGINA MÜDAHALE ETTİK"

1 Haziran'dan bu yana 569'u ormanda 890'ı da orman dışında olmak üzere bin 459 yangına müdahale ettik. Bu yangınlarda hava araçlarımız 9297 sortide 30 bin 850 ton su attı.