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  4. Çığın düştüğü Artvin Macahel'de hasar tespit çalışması başlatıldı! 3 metre kar altında kalan iş makineleri kaybolmuştu: Tahribat havadan görüntülendi

Çığın düştüğü Artvin Macahel'de hasar tespit çalışması başlatıldı! 3 metre kar altında kalan iş makineleri kaybolmuştu: Tahribat havadan görüntülendi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.03.2025 09:27
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Artvin’in Borçka ilçesinde çığın düştüğü Macahel'deki Karayolları bakım onarım tesislerine ulaşan ekipler hasar tespit çalışması başlattı. Çığ felaketinin neden olduğu tahribat havadan görüntülendi.

Çığın düştüğü Artvin Macahel'de hasar tespit çalışması başlatıldı! 3 metre kar altında kalan iş makineleri kaybolmuştu: Tahribat havadan görüntülendi

Artvin’in Borçka ilçesinde Macahel yolu üzerinde bulunan Karayollarına ait bakım onarım tesislerine önceki gün çığ düştü. Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu 1850 rakımlı Macahel geçidi yakınlarında meydana gelen çığ felaketinde, bakım evine büyük zarar oluşurken, bir iş makinesi ve kar küreme makinesi çığ altında kaldı.
Çalışanların çığın gelme riskine karşı bir gün önceden tesisleri tahliye etmesi ile facianın önüne geçilmiş oldu. Olayın ardından, bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilerek çığ temizleme çalışmalarına başlandı.

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"MAKİNELERİMİZ KAR ALTINDA KALDI"

Bölge halkından, aynı zamanda Macahel yolu ulaşımını sağlayan Osman Önder, "Borçka-Camili yolu üzerinde büyük bir çığ felaketi yaşandı. Bakım evine zarar verdi, makinelerimiz kar altında kaldı. İş makinelerinin yerleri şu an belli değil. Bölgenin kurtulması için tünel yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

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"YAĞAN KAR BİNANIN İÇİNE GİRDİ VE ÇATISINI TAMAMEN YIKTI"

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Karayolları bakım tesislerinde görevli personel Kenan Kahya ise "Yağan kar nedeniyle çığ, binanın içine girdi ve çatısını tamamen yıktı. Şu anda 6 metre üzerinde kar var. Bir iş makinemiz dışarıda, diğer iş makinemiz ise kar altında kaldı. Yol açma çalışmalarını şu an durdurduk, ekipler olarak temizleme çalışmalarına başlayacağız" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Borçka Çığ kar
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