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  4. Çığlık çığlığa ağlayıp babasını durdurmaya çalıştı! Trafiğin ortasındaki kavgaya minik çocuğun müdahalesi sosyal medyada gündem oldu

Çığlık çığlığa ağlayıp babasını durdurmaya çalıştı! Trafiğin ortasındaki kavgaya minik çocuğun müdahalesi sosyal medyada gündem oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.03.2025 13:59
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Esenyurt'ta 2 araç sürücüsü arasında trafikte kavga çıktı. Kavgaya otomobillerde bulunan kadın ve çocuklar da dahil oldu. Kavgayı başka bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Videoda kavga eden sürücülerden bir tanesinin çocuğunun babasının bacağına sarılarak durdurmaya çalıştığı anlar dikkat çekti. O anlar kısa sürede sosyal medyada ses getirdi.

Çığlık çığlığa ağlayıp babasını durdurmaya çalıştı! Trafiğin ortasındaki kavgaya minik çocuğun müdahalesi sosyal medyada gündem oldu

Esenyurt'ta bulunan Sultaniye Mahallesi'ndeki Balıkyolu Caddesi'nde 2 sürücü arasında trafikte bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sürücüler araçlarını yolun ortasında durdurup indi. Birbirlerinin üzerine yürüyen 2 sürücü kavga etmeye başladı.

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DEMİR ÇUBUKLA SALDIRDI

Kısa süre sonra sürücülerin yanlarında olan kadın ve çocuklar araçlardan inerek kavgaya dahil oldu. Sürücülerden biri aracın bagajından çıkardığı demir çubukla diğer sürücüye saldırmaya çalıştı. Kadınlardan biri ise demir çubuğu alarak karşı tarafa vurdu.

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KAVGA NEDENİYLE TRAFİKTE ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLANDI

Öte yandan kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, çocuklardan birisinin babasının bacağına sarılarak onu engellemeye çalışıp ağladığı anlar yer aldı. Kadın ve çocukların kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

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ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Kavga nedeniyle, trafikteki diğer sürücüler de ilerlemekte zorlandı. Sürücüler kornaya basarak duruma tepki gösterdi. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt trafik kavga baba çocuk
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