Çığlık terapisi nedir, nasıl yapılır? Çığlık terapisi ne demek?

Çığlık terapisi kolay alternatif rahatlama yöntemleri arasındadır. Bu yöntem, dünyanın birçok yerindeki alternatif tıp merkezlerinde ve terapi atölyelerinde yaşam koçları tarafından uygulanan bir işlem olarak bilinir. Sosyal medyada da sıklıkla konuşulan bu yöntem, yüksek sesle bağırma eyleminin rahatlatıcı bir etkisi olabileceği düşüncesinden yola çıkarak merak konusu olmuştur.

Çığlık terapisi nedir?

Çığlık terapisi ne demek sorusuna yanıt olarak; Çığlık terapisi (scream therapy), bireyin iç dünyasındaki hisleri dışa vurması amacıyla yüksek sesle bağırması ve çığlık atmasını içeren alternatif bir terapi yöntemidir. Bu yöntem 1970’li yıllarda Amerikalı psikolog Arthur Janov tarafından öne sürülmüştür. İlkel Çığlık Terapisi olarak da adlandırılan bu davranış, kişinin çocukluğundan beri içinde biriktirdiği travmatik olayları ve duyguları serbest bırakmasını amaçlar.

Psikolog Janov’a göre, kişiler özellikle çocukluk dönemlerindeki travmaları bilinçaltına atarlar ve unuturlar. Bastırılan hisler ise gelecek senelerde kaygı, depresyon ve birçok psikolojik soruna yol açabilir. Bu noktada çığlık atmak bastırılan duyguları serbest bırakmayla birlikte duygusal bir rahatlama sağlayabilir. Yöntemi uygulayan bazı kişiler çığlık terapisinin stresi ve olumsuz duyguları hafiflettiğini iddia etse de, bilim insanları tarafından şüpheyle yaklaşılan bir konudur.

Çığlık terapisi nasıl yapılır?

Çığlık terapisi uygun bir çevrede ve kişinin kendi de dahil kimseye zarar vermeyecek şekilde gerçekleşmelidir. Çığlık terapisi adımları şu şekilde sıralanabilir:

Sessiz ve herkesten uzak bir ortam tercih edilmelidir.

Öncesinde nefes egzersizleri ile vücut gevşetilmelidir.

Çığlık atmadan önce gözler kapatılabilir ve bir yere odaklanılabilir.

Derin ve güçlü bir nefesten sonra karın kaslarıyla birlikte bağırılmalıdır.

Ses doğal seviyesinde tutulmalı ve aşırı zorlanmamalıdır.

Çığlık attıktan sonra birkaç dakika bedenin rahatlanması beklenmelidir.

Bu terapi yönteminin son derece faydalı olduğu iddia edilse de, çığlık atmanın birtakım riskleri bulunmaktadır. Çığlık atmak ses tellerine zarar verebilir. Uzun süre boyunca yüksek sesle bağırmak ses tellerinde tahrişe neden olabilir. Ayrıca bu yöntemin uygulanması kaygı düzeyini artırabilir. Yanlış uygulandığında kaygıyı artırabilir. Çığlık terapisi denenirken mutlaka bu riskler de göz önünde bulundurulmalıdır.