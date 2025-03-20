HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çığlık terapisi nedir, nasıl yapılır? Çığlık terapisi ne demek?

Çığlık terapisi nedir, nasıl yapılır? Çığlık terapisi ne demek?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
20.03.2025 20:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde sosyal medyada sıklıkla merak konusu olan ve araştırılan konulardan biri de çığlık terapisinin ne olduğudur. Kişilerin gün hayatın koşturmacası gibi nedenlerden dolayı rahatlamak istemeleri ve bunun için birçok yöntemi denemeleri çığlık terapisinin popüler hale gelmesinin nedenleri arasındadır. Peki, çığlık terapisi nedir, nasıl yapılır?

Çığlık terapisi nedir, nasıl yapılır? Çığlık terapisi ne demek?

Çığlık terapisi kolay alternatif rahatlama yöntemleri arasındadır. Bu yöntem, dünyanın birçok yerindeki alternatif tıp merkezlerinde ve terapi atölyelerinde yaşam koçları tarafından uygulanan bir işlem olarak bilinir. Sosyal medyada da sıklıkla konuşulan bu yöntem, yüksek sesle bağırma eyleminin rahatlatıcı bir etkisi olabileceği düşüncesinden yola çıkarak merak konusu olmuştur.

Çığlık terapisi nedir?

Çığlık terapisi ne demek sorusuna yanıt olarak; Çığlık terapisi (scream therapy), bireyin iç dünyasındaki hisleri dışa vurması amacıyla yüksek sesle bağırması ve çığlık atmasını içeren alternatif bir terapi yöntemidir. Bu yöntem 1970’li yıllarda Amerikalı psikolog Arthur Janov tarafından öne sürülmüştür. İlkel Çığlık Terapisi olarak da adlandırılan bu davranış, kişinin çocukluğundan beri içinde biriktirdiği travmatik olayları ve duyguları serbest bırakmasını amaçlar.

Psikolog Janov’a göre, kişiler özellikle çocukluk dönemlerindeki travmaları bilinçaltına atarlar ve unuturlar. Bastırılan hisler ise gelecek senelerde kaygı, depresyon ve birçok psikolojik soruna yol açabilir. Bu noktada çığlık atmak bastırılan duyguları serbest bırakmayla birlikte duygusal bir rahatlama sağlayabilir. Yöntemi uygulayan bazı kişiler çığlık terapisinin stresi ve olumsuz duyguları hafiflettiğini iddia etse de, bilim insanları tarafından şüpheyle yaklaşılan bir konudur.

Çığlık terapisi nasıl yapılır?

Çığlık terapisi uygun bir çevrede ve kişinin kendi de dahil kimseye zarar vermeyecek şekilde gerçekleşmelidir. Çığlık terapisi adımları şu şekilde sıralanabilir:

  • Sessiz ve herkesten uzak bir ortam tercih edilmelidir.
  • Öncesinde nefes egzersizleri ile vücut gevşetilmelidir.
  • Çığlık atmadan önce gözler kapatılabilir ve bir yere odaklanılabilir.
  • Derin ve güçlü bir nefesten sonra karın kaslarıyla birlikte bağırılmalıdır.
  • Ses doğal seviyesinde tutulmalı ve aşırı zorlanmamalıdır.
  • Çığlık attıktan sonra birkaç dakika bedenin rahatlanması beklenmelidir.

Bu terapi yönteminin son derece faydalı olduğu iddia edilse de, çığlık atmanın birtakım riskleri bulunmaktadır. Çığlık atmak ses tellerine zarar verebilir. Uzun süre boyunca yüksek sesle bağırmak ses tellerinde tahrişe neden olabilir. Ayrıca bu yöntemin uygulanması kaygı düzeyini artırabilir. Yanlış uygulandığında kaygıyı artırabilir. Çığlık terapisi denenirken mutlaka bu riskler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Süleyman Soylu Devlet Bahçeli'yi aradı! "Verdiği güveni bir kez daha hissettim"Süleyman Soylu Devlet Bahçeli'yi aradı! "Verdiği güveni bir kez daha hissettim"
Çorum'da kanadı kırık halde bulunan şahin tedavi altına alındıÇorum'da kanadı kırık halde bulunan şahin tedavi altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Terapist çığlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bir boykot çıkışı da Fatih Portakal'dan! Özgür Özel'e seslendi: Patronları umurumda değil ancak...

Bir boykot çıkışı da Fatih Portakal'dan! Özgür Özel'e seslendi: Patronları umurumda değil ancak...

Erdoğan eleştirilen o isme 'benim bakanım' diyerek sahip çıktı: 'Sen kimsin ya! Senin gramın ne?'

Erdoğan eleştirilen o isme 'benim bakanım' diyerek sahip çıktı: 'Sen kimsin ya! Senin gramın ne?'

İBB başkanvekilliği için adaylar belli: Oylama başladı!

İBB başkanvekilliği için adaylar belli: Oylama başladı!

Oğuzhan Uğur, Mustafa Varank'a Vedat Milör'ü hatırlattı!

Oğuzhan Uğur, Mustafa Varank'a Vedat Milör'ü hatırlattı!

Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil

Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.