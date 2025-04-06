Çıkılmıyor, iniliyor! Türkiye'deki bu yaylanın benzeri az bulunur... Üstelik herkesi şaşırtan bir özelliği daha var

Muğla'nın dünyaca ünlü Karabağlar Yaylası, benzerine az rastlanır bir yayla özelliği taşıyor. Genellikle yaylalara çıkılırken, bu doğa harikasına iniliyor.

Menteşe ilçesinde yer alan Karabağlar Yaylası, yüzlerce yıllık geçmişiyle kentin önemli kültürel ve doğal alanları arasında yer alıyor. Ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin de seyahatnamesinde söz ettiği yayla, doğal yapısını koruyarak günümüze kadar ulaştı.

BU YAYLA ŞEHİR MERKEZİNDEN DAHA AŞAĞIDA

Alışılmış yaylalardan farklı olarak yüksek kesimlerde değil, alçak bir rakımda olan Karabağlar Yaylası, şehir merkezinden daha aşağıda bulunuyor. Konumu ve serin havası nedeniyle özellikle yaz aylarında tercih ediliyor. Yaylaya ulaşımı sağlayan yolların dar olması nedeniyle iki aracın yan yana geçmesinin mümkün olmadığı bölgede, sürücülerin birbirine yol verdiği hoşgörülü bir trafik kültürü dikkat çekiyor.

SICAK GÜNLERDE BİLE SERİNLİK HİSSEDİLİYOR

Karabağlar Yaylası'nda yaklaşık 9 kahvehane bulunuyor. Bu kahvehanelerin her birinde ibadet ihtiyacını karşılamak amacıyla mescit de yer alıyor. Ayrıca kahvehaneler, bölge halkı ve ziyaretçiler için sosyal buluşma alanı niteliği taşıyor. Yaylada yaklaşık 4 bin 500 hane bulunurken, bu evlerin 4 bine yakını yaz aylarında aktif olarak kullanılıyor. Şehir merkezine göre birkaç derece daha serin olan yaylada, sıcak günlerde bile serinlik hissediliyor. Karabağlar Yaylası, dağlık değil, ova üzerinde konumlanıyor. Rakım kaynaklı serin havası ve şehir merkezine yakınlığı sayesinde, yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan yayla hem Muğla halkı hem de doğa ile iç içe bir ortam arayanlar için alternatif bir yaşam alanı sunuyor.

(DHA)