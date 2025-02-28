Cilde krem sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken krem kullanmak oruca etki eder mi?

Günümüzde pek çok kişi cilt bakımından saç bakımına kadar çeşitli bakımlar yapmaktadır. Bu bakımların bazıları saçların daha parlak ve canlı görünmesine yönelikken bazıları ise cildin nemlenmesine yönelik olabilmektedir. Ramazan ayında oruç tutmak en önemli ibadet olarak bilindiğinden oruçluyken bu tür bakımların olumsuz etki yaratıp yaratmadığı konusu sıklıkla gündeme gelmektedir. Birçok kişi tarafından özellikle cilt üzerine sürülen kremin oruca zarar vereceği endişesi yaşanmaktadır.

Cilde krem sürmek orucu bozar mı?

Ramazan ayınca oruç tutan kişiler için orucun bozulmaması son derece önemli bir konudur. Orucun bozulmasına neden olan birçok farklı faktör vardır. Bu faktörlerin başında ise oruçluyken bir şeyler yenilip içilmesidir. Oruç, belirli bir süre hem yemeklerden hem de içeceklerden uzak kalınması gerekilen bir durum olduğundan yeme içme olayı olduğunda oruç bozulmaktadır. Kimi insanlar ciltlerine düzenli olarak çeşitli nedenlerden kaynaklı krem sürmektedir.

Ramazan ayı boyunca oruç tutacak olan bazı kişiler cilde sürülen kremin orucu bozacağından kaygı duyabilmektedir. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı bilgilere göre cilde krem, yağ gibi ürünler sürmek veya merhem kullanmak orucu bozmamaktadır. Çünkü bu sürülen ürünler bir besin olarak görülmemektedir.

Oruçluyken krem kullanmak oruca etki eder mi?

Oruçluyken yeme içme gibi davranışlardan kaçınılması gerekmektedir. Oruç tutacak insanların oruç için öncelikle sahura kalması ve sahur vaktinde niyet etmesi, en önemli konulardan biri olarak bilinmektedir. Oruç tutulan süreç boyunca el, ayak gibi birçok vücut bölgesine krem ve benzeri ürünler kullanılabilmektedir.

Krem, deri tarafından öncelikli olarak emilmektedir. Cilt kremi emdikten sonra ise ikinci aşamada kana karışma durumu görülmektedir. Krem doğrudan deriyi ilgilendiren bir ürün olduğundan yeme içme ile bağlantısı bulunmamaktadır. Bunun dışında dudak bölgesine de gerek güneş ışınlarından korunmak gerekse çatlaklık gibi sorunları gidermek için kremler uygulanmaktadır. Bu kremlerin aromalı olmamasına ve dudak bölgesine çok yoğun bir şekilde sürülmemesine dikkat edilmelidir.