HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çıldır Gölü'nde sinek fırtınası! Araçlar güçlükle ilerledi

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'nde üreyen yeşil sineklerin toplu halde uçuşları kar fırtınasını anımsattı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Çıldır Gölü'nde sinek fırtınası! Araçlar güçlükle ilerledi

Türkiye’nin Gürcistan ve Ermenistan’a komşu illeri Ardahan ve Kars arasında bulunan, 124 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van’dan sonra en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü’nün dört bir tarafı, yöre halkı tarafından zararsız oldukları belirtilen sineklerle kaplandı.

Her yıl mayıs ayında ortaya çıkan ve bölge halkının 'yeşil sinek' olarak nitelendirdiği sineklerin bu yıl fazla olması ve göl çevresinin tamamını kaplaması dikkat çekti.

Çıldır Gölü'nü gezmek için bölgeye giden Fatih Balcı, bazı noktalarda hortumu andıran görüntü oluşturan sinek fırtınasını cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. (DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara kulislerini kasıp kavuran 'yeni parti' iddiası! 'Kılıçdaroğlu' senaryosu için CHP'de düğmeye basıldı: "Özgür Özel ekibi yeni parti için kiraladı"Ankara kulislerini kasıp kavuran 'yeni parti' iddiası! 'Kılıçdaroğlu' senaryosu için CHP'de düğmeye basıldı: "Özgür Özel ekibi yeni parti için kiraladı"
Aydın’da 1 ayda 132 düzensiz göçmen kurtarıldıAydın’da 1 ayda 132 düzensiz göçmen kurtarıldı

Anahtar Kelimeler:
Çıldır Gölü sinek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur için zam tablosu kesinleşiyor!

SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur için zam tablosu kesinleşiyor!

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı!

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı!

Muğla'daki depremde acı haber! 14 yaşındaki Afranur öldü

Muğla'daki depremde acı haber! 14 yaşındaki Afranur öldü

22 yaşındaki sapıktan 14 yaşındaki çocuğa mide bulandıran istismar! İğrenç WhatsApp yazışmaları ifşa oldu: 'Bunları annen görür'

22 yaşındaki sapıktan 14 yaşındaki çocuğa mide bulandıran istismar! İğrenç WhatsApp yazışmaları ifşa oldu: 'Bunları annen görür'

Mide bulandıran plan! İşletme sahibi neye uğradığını şaşırdı

Mide bulandıran plan! İşletme sahibi neye uğradığını şaşırdı

Sinan Oğan Azerbaycan'da ortaya çıktı!

Sinan Oğan Azerbaycan'da ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.