Çilek yaprağı çayının faydaları nelerdir? Çilek yaprağı çayı nasıl yapılır, ne işe yarar?

Hoş kokusu, eşsiz lezzeti ve hem içeceklerde hem yiyeceklerde yer alabilmesi ile çok sevilen bir meyve olan çilek, içerdiği mineraller ve vitaminler sayesinde insan vücudunun ihtiyaç duyduğu birçok bileşene sahiptir. Çok zengin bir C vitamini deposu olan çilek meyvesi sadece meyvesi ile değil yaprağı ile de çok faydalıdır. Çilekten olduğu gibi çilek yaprağından da çay yapılabilir. Dışarıdan hazır olarak da alınabildiği gibi evde de kolaylıkla hazırlanabilir. Oldukça zengin bir içeriği bulunan çilek bileşenlerinden bazıları şunlardır:

Yağ asitleri

Lifler

A ve B vitaminleri

Folik asit

Demir mieralleri

Kalsiyum

Potasyum

Fosfor

Polifenoller

Antosiyaninler

Çilek yaprağı çayının faydaları nelerdir?

Bağırsaklara iyi gelen, sindirim sistemini düzenleyen, kolesterolü dengeleyen, kan şekerini dengede tutan ve daha birçok yararı olan çilek, yaprağı ile de şifa dağıtmaktadır. Diş minelerini koruyan, ağız kokusu sorunun gideren çilek meyvesinin yapraklarından kolayca hazırlanan çilek yaprağı çayının halk arasında da bilinen birçok faydası vardır. Çilek yaprağı çayı faydaları şu şekildedir:

Ödem attırır.

Böbreklerdeki taş ve kum sorunlarını giderir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yüksek tansiyon sorununu giderir.

Mesanedeki rahatsızlıklara iyi gelir.

Vücutta meydana gelen enfeksiyonları temizler.

Toksinleri temizler.

Kolesterolü düşürür.

Hafızayı güçlendirici etkisi vardır.

Vücudu çeşitli mikro organizmlara karşı korur.

Çilek yaprağı çayı nasıl yapılır? Çilek yaprağı çayı nasıl demlenir?

Hazırlanması son derece kolay olan çilek yaprağı çayı marketlerden ya da aktarlardan hazır olarak da alınabilmektedir. Ayrıca günümüzde bazı kafelerin menülerinde de yer alan çilek yaprağı çayı evde de hızlıca hazırlanabilir. Gerekli olan malzemeler ve yapım aşamaları şu şekildedir:

Malzemeler

Yarım kilo çilek yaprağı (Kurutulmuş)

1 kilo su

Tercihe göre bal ve tarçın

Yapılış aşamaları

1 gün önceden hazırlanması gereken çilek yaprağı çayı için çilek yaprakları önceden ıslatılmalı ve suyun içinde 1 gece bekletilmelidir.

Ertesi gün bir tencerede su ile kaynatılır.

Kaynadıktan sonra ocağın altı kapatılır.

Süzülüp içilir.

Damak tadına göre tarçın ve bal eklenerek de içilebilir.

Hazırlanan çilek yaprağı çayı birkaç gün içilebilir. Ancak doğru miktarlarda içmek ve fazla ya da bilinçsizce tüketmemek gerekir. Tüm diğer besinler gibi çilek yaprağı çayı da aşırı tüketimi hâlinde bazı sorunlara neden olabilir. Herhangi bir alerjik semptom oluşmaması ya da sorun yaşanmaması için mutlaka doktora danışılarak tüketilmektedir.

Çilek yaprağı çayı ne işe yarar?

Hem kuru çilek yapraklarıyla hem de yaş çilek yaprakları ile hazırlanabilen ve tüketilebilen çilek yaprağı çayı birçok faydalı bileşeni de içinde barındırır. Çileğin faydalarını direkt olarak çay formuna aktaran bu lezzet, hoş kokusu ve tadı ile sevildiği gibi faydalı olduğu durumlarla da bilinir. İdrar sorunları, gırtlak kanseri, yüksek tansiyon gibi sorunlara iyi geldiği kabul edilen çilek yaprağı çayının en bilinen yararları ve iyi geldiği durumlar şunlardır:

Prebiyotik etkisi vardır. Bağırsaklardaki yararlı bakterilerin yaşamasını sağlar.

Sindirimi kolaylaştırır.

Metabolizmayı hızlandırır.

Sinirleri yatıştırır.

Uyku düzenini sağlamada yardımcı olur.

Damar sertliğine iyi gelir.

Tansiyonu dengeler.

Karındaki su toplanmasını engeller.

Böbrek hastalıklarında yardımcıdır.

Taş ve kum temizliğini sağlar.

Her ne kadar hem meyve olarak hem de yaprağından elde edilen çayı ile birçok faydası olduğu ve insan sağlığı için çeşitli yararları olduğu bilinse de çilek ya da yapraklarından hazırlanan çayın doktor onayı olmadan tüketilmemesi gerekir. Gün içinde ne kadar tüketileceği ya da nasıl tüketileceği mutlaka doktora danışılmalıdır. Aksi takdirde bünyeye göre sorunlar oluşabilir.