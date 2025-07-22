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Çılgın Sayısal Loto'da rekor devir: 465 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini arıyor!

21 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye devretti. 465 milyon TL'lik rekor ikramiye, şanslı talihlilerini bekliyor. Milli Piyango Online üzerinden biletlerinizi kontrol ederek, büyük ikramiyenin sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto'da rekor devir: 465 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini arıyor!
Ufuk Dağ

21 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Dev ikramiye heyecanı dorukta!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun 21 Temmuz 2025 tarihli çekilişi büyük bir heyecanla takip edildi. Ancak, bu haftaki çekilişte 6 numarayı da doğru tahmin eden çıkmayınca, büyük ikramiye tam 465 milyon TL'ye ulaşarak rekor bir seviyeye ulaştı. Bu devasa ikramiye, Çılgın Sayısal Loto tarihinin en yüksek ikramiyelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online platformu üzerinden canlı olarak yayınlandı ve kısa süre içerisinde bilet sahipleri tarafından yoğun bir şekilde sorgulanmaya başlandı. Vatandaşlar, büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını öğrenmek için adeta seferber oldu. Ancak, bu haftaki çekilişin talihlisi henüz ortaya çıkmadı.

Çılgın Sayısal Loto'da bir önceki hafta da büyük ikramiye devretmişti. Art arda yaşanan devirler, ikramiye miktarının katlanarak artmasına ve dolayısıyla da vatandaşların ilgisinin daha da yoğunlaşmasına neden oldu. 465 milyon TL'lik büyük ikramiye, hayalleri süsleyen bir rakam olarak görülüyor. Birçok kişi, bu ikramiyeyi kazanması halinde hayatının tamamen değişeceğini düşünüyor.

Çılgın Sayısal Loto, Türkiye'nin en popüler şans oyunlarından biri olma özelliğini koruyor. Haftanın üç günü (Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi) gerçekleştirilen çekilişler, milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Oyuncular, 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 tanesini seçerek kuponlarını oluşturuyorlar. Çekilişte çıkan 6 sayıyı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Ayrıca, 5+1, 5, 4, 3 ve 2 bilenler de çeşitli miktarlarda ikramiye kazanabiliyorlar.

21 Temmuz çekilişinde çıkan numaraları öğrenmek ve biletinizi sorgulamak için Milli Piyango Online platformunu ziyaret edebilirsiniz. Belki de büyük ikramiye sizi bekliyordur!

Çılgın Sayısal Loto'da 465 milyon TL'lik rekor ikramiye devretti. Bir sonraki çekilişte bu büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmayacağı merak konusu.

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Anahtar Kelimeler:
Çılgın Sayısal Loto
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