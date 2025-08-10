HABER

Çılgın Sayısal Loto'da rekor devir! Çılgın Sayısal Loto 9 Ağustos 2025 Cumartesi çekiliş sonuçları nedir? Büyük ikramiye katlanarak artıyor...

Çılgın Sayısal Loto'nun 9 Ağustos 2025 Cumartesi çekilişi gerçekleşti. Büyük ikramiye bir kez daha devretti ve rekor seviyeye ulaştı. İşte çekiliş sonuçları ve ikramiye hakkında tüm detaylar...

Sedef Karatay

Milli Piyango Online platformu üzerinden canlı olarak yayınlanan 9 Ağustos 2025 Çılgın Sayısal Loto çekilişi, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Birçok vatandaş, büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla biletlerini kontrol etti. Ancak bu hafta da şanslı numaralar kimseye çıkmadı ve büyük ikramiye devretti.

ÇEKİLİŞTEKİ KAZANAN NUMARALAR

9 Ağustos çekilişinde kazanan numaralar: 18- 62- 38- 6- 20- 85- 81- 81 ve joker numarası 81, SüperStar numarası ise 81 olarak belirlendi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILMIŞ OLAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çekilişteki kazanan numaralar, Milli Piyango Online ve çeşitli haber siteleri aracılığıyla duyuruldu. Çarşamba günü yapılan çekilişteki kazanan numaralar 22, 36, 43, 46, 80, 88 ve Joker numarası 21, SüperStar numarası ise 21 olarak belirlenmişti.

Bu çekilişte büyük ikramiye 505.091.878,71 TL olarak belirlenmiş ancak kazanan çıkmamıştı. Bu nedenle 9 Ağustos çekilişinde ikramiye daha da katlanarak arttı.

Vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

Çekiliş sonuçlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sosyal medyada da yorumlarını paylaşıyor. Çılgın Sayısal Loto, haftanın üç günü; Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri çekiliyor. Her çekilişte büyük ikramiyenin devretmesi, sonraki çekilişlerdeki ikramiye miktarını önemli ölçüde artırıyor.

Bu durum da loto severlerin ilgisini daha da çekiyor. Önümüzdeki çekilişte büyük ikramiyenin ne kadar olacağı merak konusu. Uzmanlar, ikramiye miktarının rekor seviyelere ulaşabileceğini belirtiyor. Bu durum da Çılgın Sayısal Loto'ya olan ilgiyi daha da artıracak gibi görünüyor. Loto severler, şanslarını denemek için biletlerini almaya devam ediyor.

