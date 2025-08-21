Çilingirle girdiği evde kardeşinin cesedini buldu!

İstanbul'un Şişli ilçesinde yalnız yaşayan 49 yaşındaki Gökmen Yıkılkan, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinin salonunda ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

KAPIYI ÇİLİNGİRLE AÇTI

20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Feriköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre semtte bulunan binadaki dairede yalnız yaşayan Gökmen Yıkılkan’dan yakınları bir süre haber alamadı. Yılkınkan'ın evine gelen ağabeyi 53 yaşındaki Hacı Yıkılkan, çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak içeri girdi.

KARDEŞİNİN CESEDİNİ BULDU

Kardeşinin yerde hareketsiz yattığını gören Yıkılkan'ın ağabeyi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Gökmen Yıkılkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında Yıkılkan’ın vücudunda darp ve bıçak yarası izine rastlanmadı. Yıkılkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır