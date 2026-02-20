HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eski İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın başdanışmanı Prof. Dr. Ergün Yolcu’dan iftiralara yanıt: “Kimse iftira atıp gölge arkasına saklanamaz”

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın başdanışmanı Prof. Dr. Ergün Yolcu, sosyal medya hesabından hakkındaki iftiralara yanıt verdi. Yolcu, "Devlet ciddiyetini, kurumlarımızın itibarını ve şahsi onurumu hedef alan bu karalama girişimi ve itibar suikastı hakkında tüm hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Hiç kimse iftira atıp gölge arkasına saklanamaz." dedi.

Eski İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın başdanışmanı Prof. Dr. Ergün Yolcu’dan iftiralara yanıt: “Kimse iftira atıp gölge arkasına saklanamaz”
Rosetta

Eski İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın başdanışmanı Prof. Dr. Ergün Yolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ortaya atılan iftiralara yanı verdi. Yolcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"HUKUKİ HAKLARIMI SONUNA KADAR KULLANACAĞIM"

"32 yıldır devletime sadakat içinde, şerefimle, gece-gündüz demeden çalışıyorum. İçişleri Bakanlığı'ndaki görev sürem boyunca, Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdogan’ın vizyonu ve liderliğinde, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın ülkemiz için yaptığı hizmetleri kamuoyuna en etkili ve doğru şekilde duyurmanın gayreti içinde oldum.

Ben bir iletişim profesörü ve iletişim danışmanı olarak ilkeli haberciliği temel alarak çalıştım. Ancak ne yazık ki bazı çevreler, muğlaklık, dezenformasyon ve dedikodulardan beslenen trol mantığından medet umarak iftira atıyor.

İftira niteliğindeki söz konusu haberlerde ne bir haber kaynağı vardır, ne bir belge, ne de tek bir somut delil... Bu iddiaların tümü alçak bir iftiradır. Tamamı aşağılık yalandır, uydurmadır ve mesnetsizdir.

Allah'a şükür, devlette çalışmanın usul ve esaslarını bilen bir kişi olarak verilemeyecek hiçbir hesabım, kanuna aykırı hiçbir faaliyetim olmamıştır.

Bu iftiraları atanlar, hiçbir belgeye-bilgiye dayanmadan Mübarek Ramazan ayında kul hakkına giriyorlar.

İnternet ve sosyal medyanın, trol mantığıyla çalışan bu kirli yüzüne itibar edilmemesini; haber kaynağının açık ve şeffaf olmadığı bilgilerin paylaşılmasının, sadece kirli çevrelerin ürettiği dezenformasyonu büyütmeye hizmet ettiğini özellikle hatırlatmak isterim.

Devlet ciddiyetini, kurumlarımızın itibarını ve şahsi onurumu hedef alan bu karalama girişimi ve itibar suikastı hakkında tüm hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım.

Hiç kimse iftira atıp gölge arkasına saklanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galaxy Unpacked öncesi açıklandı: İşte Samsung telefonlara gelecek yeni Bixby'nin özellikleriGalaxy Unpacked öncesi açıklandı: İşte Samsung telefonlara gelecek yeni Bixby'nin özellikleri
Lal Denizli'nin ifadesi ortaya çıktıLal Denizli'nin ifadesi ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Şişecam’dan satış kararı!

Şişecam’dan satış kararı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.