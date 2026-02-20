Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Dışkaya Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında Ayser Arslan’ın (83) ikamet ettiği evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yapılan kontrollerde evde yalnız yaşayan Ayser Arslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

