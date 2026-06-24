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Çin 9 yıl sonra zirveyi geri aldı: Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı değişti

Dünyanın en hızlı süper bilgisayarları sıralamasında zirve el değiştirdi. Çin'in LineShine adlı sistemi, ABD'deki El Capitan'ı geride bırakarak TOP500 listesinin yeni birincisi oldu. Bu sonuç, Çin'in 2017'den bu yana ilk kez dünyanın en hızlı süper bilgisayarı unvanını yeniden alması anlamına geliyor.

Çin 9 yıl sonra zirveyi geri aldı: Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı değişti
Enes Çırtlık

Çin'deki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi'nde yer alan LineShine süper bilgisayarı, 2.198 Exaflop performansa ulaştı.

Böylece daha önce listenin zirvesinde bulunan ABD merkezli El Capitan sistemi ikinci sıraya geriledi. Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda bulunan El Capitan'ın performansı 1.809 Exaflop olarak ölçülmüştü.

Çin 9 yıl sonra zirveyi geri aldı: Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı değişti 1

TOP500'e göre LineShine, yalnızca CPU kullanarak sürdürülebilir çift hassasiyetli performansta 2 exaflop sınırını geçen ilk süper bilgisayar oldu.

GPU OLMADAN ZİRVEYE ÇIKTI

LineShine'ın en dikkat çekici taraflarından biri, GPU'lara dayanmayan bir mimariyle geliştirilmiş olması.

Çin'in yeni sistemi, bunun yerine özel olarak tasarlanmış 304 çekirdekli işlemciler üzerine kurulu. Sistemde toplam 13,79 milyon çekirdek bulunuyor ve bu çekirdekler 1,55 GHz frekansında çalışıyor.

Bu mimari, özel bir bağlantı sistemiyle birbirine bağlanıyor. LineShine'ın yaklaşık 42,2 megawatt güç tükettiği ve watt başına 52,07 Gigaflop verimlilik sunduğu belirtiliyor.

Çin 9 yıl sonra zirveyi geri aldı: Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı değişti 2

ABD AMBARGOLARINA RAĞMEN DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Çin'in bu başarıya, ileri teknoloji çiplere yönelik kısıtlamaların sürdüğü bir dönemde ulaşması dikkat çekti.

Sistem, birçok modern süper bilgisayarda kullanılan GPU odaklı yaklaşım yerine CPU tabanlı bir tasarıma dayanıyor. Bu nedenle LineShine, yalnızca performansıyla değil, tercih edilen mimariyle de teknoloji dünyasında ilgi gördü.

TOP500 organizatörlerinden Dr. Jack Dongarra, The New York Times'a yaptığı açıklamada sistemin etkileyici olduğunu belirterek Çin'in GPU'lara bağımlı olmayan bir sistem geliştirerek kendilerini (ABD'yi) geride bırakmayı başardığını söyledi.

Çin 9 yıl sonra zirveyi geri aldı: Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı değişti 3

EXASCALE LİSTESİNDE ARTIK BEŞ SİSTEM VAR

Son TOP500 sıralamasına göre exascale seviyesini aşan sistem sayısı beşe yükseldi.

Listenin ilk beşinde şu sistemler yer aldı:

  • LineShine: Çin
  • El Capitan: ABD
  • Frontier: ABD
  • Aurora: ABD
  • Jupiter Booster: Almanya

Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'ndaki Frontier 1.353 Exaflop performansla üçüncü, Argonne Ulusal Laboratuvarı'ndaki Aurora 1.012 Exaflop ile dördüncü, Almanya'daki Jülich Süper Bilgisayar Merkezi'nde bulunan Jupiter Booster ise 1 Exaflop ile beşinci sırada yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin bilgisayar abd
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