Çin, astronotlarının spor aktiviteleri için yapay zeka kullanacak

Çin, uzay istasyonundaki astronotların spor aktiviteleri için yapay zeka kullanmaya başlayacak.

Global Times'ın haberine göre Çinli bilim insanları tarafından tasarlanan "Wukong AI" isimli yapay zeka modeli, Tianzhou-9 kargo uzay aracı tarafından yörüngeye taşındı.

Söz konusu yapay zeka modeli uzaydaki astronotların spor programını destekleyecek.

SPOR AKTİVİTELERİNİ YÖNETECEK

Çin Astronot Araştırma ve Eğitim Merkezinden Zou Pengfei, yaptığı açıklamada astronotların Wukong AI'ye gün içinde hangi aktiviteleri yapmaları gerektiği ya da gün içindeki görevleri gibi soruları yöneltebileceğini belirtti.

Wukong AI'nin bir soru-cevap sistemi olduğuna dikkati çeken Zou, sistemin astronotların verimliliğini artıracağını ve onlara psikolojik destek sağlayacağını kaydetti.

