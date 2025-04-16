Çin, British Steel krizi sırasında İngiliz siyasetçileri "kibir ve cehaletle" suçladı

Jingye bünyesindeki British Steel, geçen ay Scunthorpe'taki tesisinde çelik üretim operasyonlarını durdurmak için istişare sürecini başlattığını duyurmasının ardından, İngiliz hükümetinden hafta sonu müdahale gelmiş ve hükümet British Steel'in operasyonel kontrolünü sağlamıştı.

Jingye, mali kayıplar nedeniyle kapatma sürecine girdikleri tesis için hükümetle destek konusunda anlaşma sağlayamadıklarını açıklarken, İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds da şirketi iyi niyetle hareket etmemekle suçlamış ve çelik gibi stratejik alanlara Çinli şirketlerin yatırım yapmasının doğru olmayacağı uyarısında bulunmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Çin'in Londra Büyükelçiliği Sözcülüğü, British Steel'e ilişkin soru-cevap formatında yayımladığı yazılı açıklamada, Jingye'yi savunarak İngiliz kamu otoritelerini Çin hükümeti ve şirketlerine iftira atmakla suçladı.

Sözcülük açıklamasında, "Bazı İngiliz siyasetçilerin Çin karşıtı söylemleri son derece saçma. Bu durum onların kibrini, cehaletini ve çarpık zihniyetini yansıtıyor." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik tarifelerine yönelik zayıf tepki verdiği savunulan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"ABD'nin İngiltere dahil tüm ülkelere karşı gümrük tarifesi sopasını salladığı ve tek taraflı korumacı bir ticaret zorbalığı yürüttüğü bir dönemde, bazı İngiliz siyasetçiler Çin hükümeti ve şirketleri karalamaya devam ediyor ancak ABD'yi eleştirmiyor. Gerçekten neyin peşindeler? İş dünyasına ilişkin konuların siyasallaştırılması veya kötü niyetle abartılması, Çinli yatırımcıların İngiltere'ye güvenini sarsacak ve Çin-İngiltere arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine zarar verecektir. İngiliz hükümetine, adalet, tarafsızlık ve ayrımcılık yapmama ilkelerine bağlı kalmasını ve İngiltere'deki Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını korumasını önemle tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda, İngiliz hükümetinin Jingye ile istişare ve müzakerelere devam ederek tüm tarafların kabul edebileceği bir çözüm arayışına aktif şekilde katkı sunmasını umuyoruz."

Bu arada British Steel'in geleceğine ilişkin kamulaştırma ihtimali dahil farklı seçenekler değerlendirilirken, İngiltere Ticaret Bakanı Reynolds'un bu yıl içinde Çin'i ziyaret etmesi bekleniyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır