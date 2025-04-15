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Çin'de 7 yaşındaki hasta, dünyada yapay kalp nakli yapılan en genç kişi oldu

Çin'de yapay kalp nakli yapılan 7 yaşındaki çocuğun dünyada bu operasyonu geçiren en genç kişi olduğu duyuruldu.

Çin'de 7 yaşındaki hasta, dünyada yapay kalp nakli yapılan en genç kişi oldu

Xinhua ajansının haberine göre, doktorlar Mayıs 2024'te kalbin sürekli büyüyüp genişlemesine neden olan genetik ve kronik bir hastalık olan "dilate kardiyomiyopati" teşhisi konulan çocuğa uygun donör bulunamaması nedeniyle yapay kalp nakli yapılmasına karar verdi.

Doktorlar, ay başında yapılan ve yaklaşık 5 saat süren ameliyatta, çocuğa 45 gram ağırlığında ve 2,9 santimetre çapında yapay kalp yerleştirdi.

Böylece, ileri evre kalp rahatsızlığı olan 7 yaşındaki çocuk, dünyada yapay kalp nakli yapılan en genç kişi olarak kayıtlara geçti.

Doktorlar, ameliyatın ertesi gününde çocuğun kendi başına nefes alabilmeye başladığını belirterek, durumunun giderek iyileştiğini ifade etti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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