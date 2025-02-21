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Çin'de bulaşıcı yeni bir yarasa koronavirüsü bulundu! 'Yüksek bulaşma riski'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
21.02.2025 11:40
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Çin'de insanlara bulaşabilen yeni bir yarasa koronavirüsü keşfedildi. 'Yarasa Kadın' olarak tanınan Çinli bilim insanı Shi Zhengli liderliğinde yapılan çalışmada, insanlara yayılma riski yüksek olan yeni bir yarasa koronavirüsü bulundu.

Çin'de bulaşıcı yeni bir yarasa koronavirüsü bulundu! 'Yüksek bulaşma riski'

Çinli bilim insanı Shi Zhengli ve ekibinin yürüttüğü çalışmada Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsüne benzer şekilde insanlara bulaşabilen yeni bir koronavirüs bulundu.

Cell dergisinde yayınlanan bir çalışmada Shi ve diğer araştırmacılar, HKU5 koronavirüsü ile ilişkili yeni bir virüs bulduklarını söylediler.

TEHLİKENİN ADI: HKU5-COV-2

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Shi ve ekibi araştırmada 'HKU5-CoV-2' adını verdikleri yeni virüsün doğrudan bulaşma veya ara konakçılar aracılığıyla insanlara yayılma riskinin yüksek olduğunu belirtti.

Araştırma Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV), Guangzhou Laboratuvarı ve Guangzhou Bilimler Akademisi tarafından yürütüldü.

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Covid-19’un kökeni merak konusu iken Shi ve diğer birkaç bilim insanı virüsün doğal olarak ortaya çıktığını savunuyor ancak Covid-19 pandemisinin doğal kökenine dair şu ana kadar hiçbir kanıt yok.

Yapılan araştırmada HKU5-CoV-2'nin diğer virüslere göre daha tehlikeli olduğu ortaya çıktı.

(Firstpost)

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Anahtar Kelimeler:
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