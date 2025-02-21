Çin'de bulaşıcı yeni bir yarasa koronavirüsü bulundu! 'Yüksek bulaşma riski'

Çinli bilim insanı Shi Zhengli ve ekibinin yürüttüğü çalışmada Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsüne benzer şekilde insanlara bulaşabilen yeni bir koronavirüs bulundu.
Cell dergisinde yayınlanan bir çalışmada Shi ve diğer araştırmacılar, HKU5 koronavirüsü ile ilişkili yeni bir virüs bulduklarını söylediler.
Shi ve ekibi araştırmada 'HKU5-CoV-2' adını verdikleri yeni virüsün doğrudan bulaşma veya ara konakçılar aracılığıyla insanlara yayılma riskinin yüksek olduğunu belirtti.
Araştırma Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV), Guangzhou Laboratuvarı ve Guangzhou Bilimler Akademisi tarafından yürütüldü.
Covid-19’un kökeni merak konusu iken Shi ve diğer birkaç bilim insanı virüsün doğal olarak ortaya çıktığını savunuyor ancak Covid-19 pandemisinin doğal kökenine dair şu ana kadar hiçbir kanıt yok.
Yapılan araştırmada HKU5-CoV-2'nin diğer virüslere göre daha tehlikeli olduğu ortaya çıktı.
(Firstpost)
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