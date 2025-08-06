Çin’de yeni salgın! Sivrisinekten bulaşıyor, vaka sayısı 7 bini geçti

Çin’in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinde, sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsü hızla yayılıyor. Özellikle Foshan kentinde binlerce vaka bildirilirken, yetkililer halkı önlem almaya çağırıyor.

'Chikungunya’ virüsü nedeniyle son haftalarda 7 binden fazla vaka tespit edildi. Vakaların büyük kısmının güneydeki Foshan kentinde yoğunlaştığı belirtildi. Foshan'ın yanı sıra Guangdong'daki en az 12 şehirde daha vakaların teyit edildiği aktarıldı.

Yetkililer, enfekte kişileri hastanede karantinaya alarak testler uyguladıklarını açıkladı.

İNSANDAN İNSANA BULAŞMIYOR

BBC’nin haberine göre, sivrisinek kaynaklı Chikungunya virüsü, insandan insana bulaşmıyor. Sadece enfekte bir kişinin sivrisinek tarafından ısırılması ve sivrisineğin başka insanları ısırmasıyla hastalık insanlar arasında yayılıyor. ABD, vakalardaki artış üzerine Çin’e seyahat edenlere "daha dikkatli olmaları" çağrısında bulundu.

BELİRTİLERİ NELER?

■ Enfekte sivrisineğin ısırmasıyla yayılan Chikungunya virüsü, yüksek ateşe, ciltte döküntüye, baş ağrısına, kas ağrısına neden oluyor.

■ Şiddetli vakalarda eklem ağrısı aylarca hatta yıllarca sürebiliyor.

■ Bebekler, yaşlılar, kalp hastalığı veya diyabet gibi altta yatan tıbbi rahatsızlığı olanlarda hastalık daha ciddi seyredebiliyor.

■ Tedavisi yok ancak Chikungunya hastalığından kaynaklanan ölümler nadir.

■ Virüs ilk 1952’de Tanzanya’da tespit edildi. Şu ana kadar 110’dan fazla ülkede vaka görüldü.

NASIL ÖNLENİR?

■ Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, virüsün yayılmasını önlemenin en iyi yolu, sivrisineklerin üremesine olanak sağlayan durgun su birikintilerini azaltmak.

■ Çinli yetkililer de halka evlerindeki saksı, kahve makinesi veya yedek şişe gibi yerlerde biriken durgun suyu boşaltmaları talimatını verdi ve bunu yapmayanlara 10 bin yuan (57 bin TL) para cezası uygulanacağı bildirildi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır