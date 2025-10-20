HABER

Çin'den ABD'ye şok suçlama: İki süper güç arasındaki gerilim siber aleme de sıçradı!

Çin, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nı (NSA) siber saldırı düzenlemekle suçladı. Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, saldırının ülkenin iletişim, finans ve enerji sistemlerinde kesintilere yol açabilecek nitelikte olduğunu iddia ederken, çalışanların telefonlarından hassas bilgilerin çalındığı da öne sürüldü.

Enes Çırtlık

ABD ve Çin arasındaki politik gerilim güç geçtikçe artarken, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nı (NSA) 2023 ile 2024 yılları arasında bir siber saldırı operasyonu gerçekleştirmekle suçladı.

ÇİN: ABD, ULUSAL ZAMAN MERKEZİ'NE SİBER SALDIRI DÜZENLEDİ

Engadget'te yer alan habere göre, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, WeChat hesabından yaptığı paylaşımda NSA’in ülkenin Ulusal Zaman Servisi Merkezi’ni hedef aldığını açıkladı. Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı olan bu merkez, iletişim, savunma ve finans gibi ülke çapındaki kritik sektörlere sağlanan ulusal zaman standardını oluşturma, koruma ve iletme görevini yürütüyor.

Çin den ABD ye şok suçlama: İki süper güç arasındaki gerilim siber aleme de sıçradı! 1

Bakanlık, Ulusal Zaman Servisi Merkezi’ne sızmak için 42 farklı “özel siber saldırı silahı” kullanıldığını ve bunun, ağ iletişimi, finansal sistemler ve enerji tedarikinde kesintilere yol açabilecek nitelikte olduğunu belirtti.

BİR MARKANIN MESAJLAŞMA SİSTEMİNDEKİ GÜVENLİĞİ AÇIĞI KULLANILMIŞ

WeChat paylaşımında ayrıca, NSA’in yabancı bir cep telefonu markasının mesajlaşma sistemindeki güvenlik açıklarını kullanarak, merkezin çalışanlarının cihazlarından hassas bilgileri çaldığı öne sürüldü, ancak telefon markasının adı verilmedi.

