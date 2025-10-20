Çin'den ABD'ye şok suçlama: İki süper güç arasındaki gerilim siber aleme de sıçradı!

ABD ve Çin arasındaki politik gerilim güç geçtikçe artarken, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nı (NSA) 2023 ile 2024 yılları arasında bir siber saldırı operasyonu gerçekleştirmekle suçladı.

ÇİN: ABD, ULUSAL ZAMAN MERKEZİ'NE SİBER SALDIRI DÜZENLEDİ

Engadget'te yer alan habere göre, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, WeChat hesabından yaptığı paylaşımda NSA’in ülkenin Ulusal Zaman Servisi Merkezi’ni hedef aldığını açıkladı. Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı olan bu merkez, iletişim, savunma ve finans gibi ülke çapındaki kritik sektörlere sağlanan ulusal zaman standardını oluşturma, koruma ve iletme görevini yürütüyor.

Bakanlık, Ulusal Zaman Servisi Merkezi’ne sızmak için 42 farklı “özel siber saldırı silahı” kullanıldığını ve bunun, ağ iletişimi, finansal sistemler ve enerji tedarikinde kesintilere yol açabilecek nitelikte olduğunu belirtti.

BİR MARKANIN MESAJLAŞMA SİSTEMİNDEKİ GÜVENLİĞİ AÇIĞI KULLANILMIŞ

WeChat paylaşımında ayrıca, NSA’in yabancı bir cep telefonu markasının mesajlaşma sistemindeki güvenlik açıklarını kullanarak, merkezin çalışanlarının cihazlarından hassas bilgileri çaldığı öne sürüldü, ancak telefon markasının adı verilmedi.