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Çin'den bilimsel keşif! Bağırsak mantarı karaciğer hastalıklarına yeni umut olabilir: “Gerçekten mucizevi”

Bilim dünyasında araştırmacılar, bağırsaklarda sıkça bulunan bir mantar türünün, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen karaciğer yağlanması sorununa karşı yeni tedavi yolları sunabileceğini keşfetti. Ancak bu umut verici bulgular henüz başlangıç aşamasında ve doğrulanmayı bekliyor. Detaylar haberimizde...

Çin'den bilimsel keşif! Bağırsak mantarı karaciğer hastalıklarına yeni umut olabilir: “Gerçekten mucizevi”
Sedef Karatay

Metabolik işlev bozukluğuyla ilişkili karaciğer yağlanması, dünya çapında her dört yetişkinden birini etkileyen ciddi bir rahatsızlık. Karaciğerde yağ birikimi, iltihaplanma ve hatta yara izi gibi komplikasyonlara yol açabiliyor. Hastalığın ileri evresi olan metabolik işlev bozukluğuyla ilişkili steatohepatit (MASH), daha ağır sonuçlar doğuruyor. Şu an MASH tedavisinde yalnızca bir ilaç onaylı ve bu tedavi herkes için yeterli değil.

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“GERÇEKTEN MUCİZEVİ”

Çin’deki Pekin Üniversitesi’nden Prof. Changtao Jiang liderliğinde yürütülen ve 1 Mayıs’ta yayımlanan bir çalışma, bağırsak mikrobiyomunun “karanlık maddesi” olarak bilinen mantarların potansiyelini ortaya koydu. Araştırmacılar, Fusarium foetens adlı mantarın MASH üzerindeki olumlu etkilerini keşfetti. Jiang, bu mantarın etkilerini “gerçekten mucizevi” olarak tanımlıyor.

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Bağırsak mantarları, karmaşık yapıları ve laboratuvarda yetiştirme zorlukları nedeniyle az incelenmişti. Ancak bu çalışma, F. foetens’in karaciğer sağlığını nasıl destekleyebileceğini ve bu süreçte hangi moleküllerin rol oynadığını gösterdi.

YENİLİKÇİ ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Araştırmacılar, Çin’in beş bölgesinden 100 kişiden dışkı örnekleri topladı ve bu örneklerdeki mantarları büyütmek için özel bir sistem kullandı. Bu sistem, bağırsak ortamını taklit ederek mantarların doğal davranışlarını gözlemlemeyi sağladı. Ayrıca, sekiz farklı ülkedeki bağırsak mantarları üzerine yapılan önceki çalışmaların verileri analiz edilerek, F. foetens’in dünya çapında yaygın bir tür olduğu doğrulandı.

Northeastern Üniversitesi’nden Prof. Kim Lewis, bu yöntemi “akıllı bir yetiştirme tekniği” olarak nitelendirerek çalışmanın bağırsak mikroplarını anlamada çığır açıcı olduğunu belirtti.

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İLK DENEYLERDE İYİLEŞME GÖRÜLDÜ

F. foetens’in etkilerini test etmek için araştırmacılar, yüksek yağlı bir diyetle MASH semptomları geliştiren farelere bu mantarı iki hafta boyunca verdi. Mantar uygulanan farelerde karaciğer ağırlığı azaldı, iltihaplanma ve fibrozis seviyeleri düştü. Ayrıca, yağ üretiminde önemli bir enzim olan seramid sentazın aktivitesinin azaldığı gözlendi.

“BAĞIRSAK MİKROPLARINI HASTALIKLARLA MÜCADELEDE KULLANMA”

Araştırmacılar, F. foetens’in insanlardaki etkilerini incelemek için çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor. Ayrıca, bu mantarın tedavi potansiyelini artırabilecek moleküler yolları ve diğer bağırsak mantarlarının metabolik hastalıklardaki rollerini araştırmayı hedefliyor.

Prof. Jiang, çalışmanın bağırsak mantarlarını hedefleyen yeni tedavi stratejileri için önemli bir adım olduğunu vurgularken, Prof. Lewis, bu keşfin “bağırsak mikroplarını hastalıklarla mücadelede kullanma” fikrini güçlendirdiğini ifade etti.

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Fusarium foetens gibi yaygın bir bağırsak mantarının karaciğer yağlanmasına karşı umut vaat etmesi, bilim dünyasında heyecan uyandırıyor. Ancak bu “mucizevi” bulguların insan sağlığına katkı sağlaması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

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Anahtar Kelimeler:
Çin bağırsak hastalıkları bağırsak kanseri bilimsel araştırma
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