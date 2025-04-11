HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Çin'den depremin vurduğu Myanmar'a 137 milyon dolarlık yardım

Çin, depremden etkilenen Myanmar'a 1 milyar yuan (137 milyon dolar) tutarında acil insani yardım yapacağını duyurdu.

Çin'den depremin vurduğu Myanmar'a 137 milyon dolarlık yardım

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan arama ve insani yardım çalışmaları yabancı ülkelerin de desteğiyle sürüyor. Çin'in Myanmar Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Myanmar'a 1 milyar yuan (137 milyon dolar) tutarında acil insani yardım yapılacağı belirtildi. Yardımın acil ihtiyaç duyulan gıda, ilaç ve prefabrik konutların yanı sıra tıbbi, salgın önleme ve afet değerlendirme uzman grupları için kullanılacağı aktarıldı.
Çin depremin ardından Myanmar'a onlarca sağlık çalışanı, deprem uzmanı ve kurtarma ekibi göndermişti. Çin Kızılhaç'ı ise yaklaşık 1.5 milyon yuan (206 bin dolar) nakit yardımında bulunmuştu. Depremlerde binlerce bina yıkılırken, en az 3 bin 649 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 18 kişi yaralandı. Çok sayıda kişi gıda, su ve barınma ihtiyacını karşılamıyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gıdada yeni skandal! Bakanlık ifşa ettiGıdada yeni skandal! Bakanlık ifşa etti
Bağışla bedenini, tıp eğitiminde yaşasınBağışla bedenini, tıp eğitiminde yaşasın

Anahtar Kelimeler:
Çin Myanmar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor!

Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor!

İmamoğlu'nun tutuklandığı hafta aldığı duyumu ilk kez açıkladı

İmamoğlu'nun tutuklandığı hafta aldığı duyumu ilk kez açıkladı

Esenyurt'ta skandal görüntü! O polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Esenyurt'ta skandal görüntü! O polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Akaryakıtta peş peşe indirimin ardından zam! Araç sahipleri şikayetçi...

Akaryakıtta peş peşe indirimin ardından zam! Araç sahipleri şikayetçi...

Trafik cezalarına yüzde 200 zam masada!

Trafik cezalarına yüzde 200 zam masada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.