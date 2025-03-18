Çin’den devrim niteliğinde teknoloji: Altı bacaklı robot geliyor! Uzay'da maden arayacak...

Çinli bilim insanlarının, altı bacaklı ‘uzay madenciliği robotu’ geliştirdi. Profesör Liu Xinhua liderliğindeki araştırma ekibi, yaygın olarak bilinen insansı robotlar ve robotik köpeklerden farklı bir yapıya sahip, yeni bir robot tasarladı.

Ay ve asteroitlerde maden arama ile çıkarma faaliyetleri için özel olarak tasarlanan robot, mikro yer çekimli ortamlarda çalışabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Üç tekerlek ve üç pençeden oluşan altı bacağı sayesinde asteroit yüzeylerine sabitlenebilen robot, kayalık arazilerde kolayca hareket edebiliyor.

‘UZAY MADENCİLİĞİ ROBOTU’

Araştırmacılar, böcek hareketlerinden ilham alarak geliştirdikleri yeni ‘uzay madenciliği robotu’nun mikro yer çekimli ortamda çalışmak üzere tasarlandığını kaydetti.

AY'DA VE ASTEROİTLERDE MADEN ARAMAK İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Ay'da ve asteroitlerde maden arama ile çıkarma işlemlerinde kullanılması amaçlanan robotun 3 tekerlek ve 3 pençeden oluşan 6 bacağı sayesinde asteroitlerin yüzeylerine sabitlenebildiğini ve kayalık alanlarda rahatça hareket edebildiğini belirtti.

'YILDIZLARARASI MADENCİLİK'

Araştırmacılar, “Mikro yer çekimi simülasyon deneylerini başarıyla gerçekleştirdik. Robot, simüle edilmiş Ay toprağı ortamında yürüyebildi, kendini yüzeye sabitleyebildi ve hatta örnekler toplayabildi. Bu da ilk tasarımımızın doğruluğunu kanıtladı” dedi.

Halihazırda patent başvurusu yapılan robotun gelecekteki 'yıldızlararası madenciliğin’ önünü açması hedefleniyor.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır